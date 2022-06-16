«Діти просто будуть у захваті»: готуємо сирки в шоколадній глазурі

Турбота про рідних — це не тільки корисне харчування, але й красиве. А вишуканий десерт — це не завжди купа інгредієнтів і морока з приготуванням. Сирки в шоколаді смакують усім. Домашнім рецептом їх приготування на своїй сторінці в Інстаграмі поділилась українська фудблогерка Anny Cooking.

Для приготування десерту в кількості 12 штук вам знадобляться такі інгрідієнти:

400 г сиру кисломолочного 5−9%

50 г цукрової пудри

50 г м"якого вершкового масла

Для глазурі:

200 г чорного/молочного шоколаду

40 г рослинної олії

Начинка по бажанню: джем чи варене згущене молоко ⠀

Приготування:

Сир, цукрову пудру, м"яке масло збиваємо погружним блендером. Орієнтовно на 1 сирок використовуємо 1 ст.л.(40 г) сиркової маси. Відриваємо квадратик харчової плівки і в нього загортаємо сирну масу, надаючи сирку форму. Всередину за бажанням можна покласти начинку. Слідкуйте, щоб харчова плівка була тільки навколо сирної маси, бо з середини її дістати буде неможливо після заморозки. Сформовані сирки заморожуємо.

До шоколаду додаємо олію і топимо, помішуючи на водяній бані або в мікрохвильовці. Переливаємо глазур в високий стакан.

З заморожених сирків знімаємо плівку, наколюємо їх на шпажку і занурюємо в глазур. Потім знову ставимо в холодильник, щоб схватився шоколод і розморозилась сиркова маса. Як зняти з дошки? Зрізати гострим ножем.

Сирки також можна зробити в силіконових формах. Для цього форму змащуємо шоколадом, заморожуємо, викладаємо сирну масу, підморожуємо і знову закриваємо шоколадом.

Глазуровані сирки смакують з кавою по-іспанськи, а дітям до цього ніжного десерту можно запропонувати домашній лимонад.

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