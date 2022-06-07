Не тільки смачно, а й красиво: побалуйте себе кавою по-іспанськи
Каву по-іспанськи придумали у Валенсії, а потім напій став популярним у всій Іспанії. Його готують з додаванням згущеного молока, яке, до речі, можна приготувати й в домашніх умовах.
Автори «Кухні народів світу» стверджують, що у «каві-цукерці» контрастно поєднується гірка кава, солодке згущене молоко і крижана крихта.
Складові:
- Мелена кава — 2 чайні ложки;
- Згущене молоко — 3 столові ложки;
- Вода — 50 мл;
- Лід — 5 кубиків.
Приготування:
- Зварити міцну каву (1 чайна ложка кави та 50 мл води) в турці або кавомашині. За бажанням можна взяти і розчинну каву.
- У високу склянку покласти згущене молоко, зверху вилити каву.
- У блендері подрібнити у крихту лід та 1 чайну ложку кави.
- Викласти крижану крихту третім шаром у келих.
До речі, ранкова кава «зазвучить» по-новому, якщо додати до неї кілька листочків свіжої м'яти.
Фото Pixabay177
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