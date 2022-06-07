34.20 / 35.28 36.23 / 37.69
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Не тільки смачно, а й красиво: побалуйте себе кавою по-іспанськи

10:17 7 червня 2022
Горнятко кави

Каву по-іспанськи придумали у Валенсії, а потім напій став популярним у всій Іспанії. Його готують з додаванням згущеного молока, яке, до речі, можна приготувати й в домашніх умовах.

Автори «Кухні народів світу» стверджують, що у «каві-цукерці» контрастно поєднується гірка кава, солодке згущене молоко і крижана крихта.

Складові:

  • Мелена кава — 2 чайні ложки;
  • Згущене молоко — 3 столові ложки;
  • Вода — 50 мл;
  • Лід — 5 кубиків.

Приготування:

  • Зварити міцну каву (1 чайна ложка кави та 50 мл води) в турці або кавомашині. За бажанням можна взяти і розчинну каву.
  • У високу склянку покласти згущене молоко, зверху вилити каву.
  • У блендері подрібнити у крихту лід та 1 чайну ложку кави.
  • Викласти крижану крихту третім шаром у келих.

До речі, ранкова кава «зазвучить» по-новому, якщо додати до неї кілька листочків свіжої м'яти.

Фото Pixabay

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лимонад

«Ваші діти забудуть про магазинні соки та газовані води»: готуємо домашній лимонад

Томати

Томати, огірки та перець після цієї підгодівлі пруть уві всю без зупинки, і завжди дають ранній врожай (відео)

Банківська картка

Що буде з виплатою пенсій у червні: у ПФУ зробили важливу заяву

Засідання Кабміну

Кабмін визначився з цінами на газ на опалювальний сезон: скільки доведеться платити за тепло вже восени

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.