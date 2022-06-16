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Топ-5 ласощів з м'яти: незвичайні ідеї відомого кулінара

20:20 16 червня 2022
ласощі з м&#39;яти
Сезон м'яти у розпалі. А це означає, що потрібно насолодитися її смаком та ароматом і зробити заготовки на зиму. М'яту додають у чай, компоти, варення і навіть у всілякі закуски.

Про те, які ласощі можна приготувати із м'ятою, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

«Апельсинова м'ята містить тонкі нотки цитрусових»

 — Раджу приготувати м'ятний цукор і додавати його до десертів, — каже Елла Іванова. — Також можна приготувати сироп. Чудово, якщо м'ята росте у саду. Але не всі мають таку можливість. Особисто я вирощую її на балконі, щоб вона завжди була у мене під рукою. Особливо люблю полуничну та апельсинову. Апельсинова м'ята містить тонкі нотки цитрусових, а полунична — полуниці. Обидва сорти чудові у десертах.

— Як приготувати м'ятний цукор?

— Це не складно. Для його приготування я використовую мікс сортів м'яти: лимонну, полуничну, перцеву, мохіто… М'яту добре промиваємо і просушуємо. Подрібнюємо за допомогою блендера. З'єднуємо із цукром. На пучок м'яти зазвичай беру пів кілограма цукру. Перекладаю в чисту суху баночку та зберігаю в холодильнику.

— Як порадите використати м'ятний цукор?

— Додайте його, наприклад, у мохіто чи домашній лимонад. Ось його рецепт.

Домашній лимонад

  • Лід
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 1 столова ложка м'ятного цукру чи меду
  • М'ята (до свого смаку)

Листя м'яти подрібнюємо. Додаємо м'ятний цукор, лимон та апельсин, мінеральну воду. Для охолодження додамо лід. Смачного!

Домашній лимонад сподобається і дорослим, і дітям

«М'ята ідеально поєднується з полуницею та ожиною»

— Як подовше зберегти м'яту свіжою?

— Зазвичай я обриваю зі стебла нижні листочки, ставлю гілочку м'яти у воду, накриваю вологою серветкою та ставлю в холодильник.

— Ви використовуєте для приготування тільки листя м'яти чи стебло?

— Лише листя, стебло гірчить.

— Чи варто заморожувати м'яту на зиму?

— Я цього не роблю, бо вона темніє. М'ятний цукор та сироп — чудова альтернатива свіжій м'яті.

— Як його приготувати?

— Рецепт нескладний.

М'ятний сироп

  • 70 г листя м'яти
  • 300 г цукру
  • Половина чайної ложки лимонної кислоти
  • 100 г води

М'яту промиваємо і просушуємо, додаємо 50 г цукру та 50 г води. Поміщаємо в блендер та подрібнюємо.

Цукор і воду, що залишилися, з'єднуємо і доводимо до кипіння. Додаємо подрібнену м'яту. Проварюємо пару хвилин. Додаємо лимонну кислоту. Повністю охолоджуємо. Проціджуємо. Переливаємо в чисту баночку.

М'ятний сироп стане чудовим доповненням до багатьох десертів

— Як його порадите вживати?

— Подавайте з млинцями. Це дуже смачно! Та й для будь-якого десерту це стане чудовим доповненням.

— Які поєднання м'яти з фруктами та ягодами вам найбільше подобаються?

— М'ята ідеально поєднується з полуницею та ожиною. Люблю полуничне варення з м'ятою, а також з ожини з м'ятою та базиліком.

— Які закуски можна приготувати з полуницею?

— Це і салати, і брускети, і тости. Поділюсь рецептом незвичайного салату.


Огірково-полуничний салат із чорним перцем

  • 200 г полуниці
  • 200 г огірка

Для заправки

  • Оливкова олія
  • Чорний перець
  • Пару крапель бальзамічного оцту

Для соусу

  • 50 г йогурту
  • Чорний перець
  • М'ята
  • Сіль

Огірок та полуницю нарізаємо слайсами. Викладаємо на тарілку. Для заправки з'єднуємо чорний перець, оливкову олію та бальзамічний оцет.

Йогурт з'єднуємо з м'ятою, чорним перцем та сіллю. Додаємо соус та заправку. Прикрашаємо м'ятою. Це смачно та ароматно. Такий салат їсти треба одразу.

— Оригінально!

— А ще пораджу приготувати закуску з сиром, полуницею та м'ятою, доповнивши це тріо медом чи м'ятним сиропом. Смачного!

Закуска з сиром, полуницею та м'ятою – це дуже смачно

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Фото з альбому Елли Іванової

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