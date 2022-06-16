Топ-5 ласощів з м'яти: незвичайні ідеї відомого кулінара
Про те, які ласощі можна приготувати із м'ятою, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
«Апельсинова м'ята містить тонкі нотки цитрусових»
— Раджу приготувати м'ятний цукор і додавати його до десертів, — каже Елла Іванова. — Також можна приготувати сироп. Чудово, якщо м'ята росте у саду. Але не всі мають таку можливість. Особисто я вирощую її на балконі, щоб вона завжди була у мене під рукою. Особливо люблю полуничну та апельсинову. Апельсинова м'ята містить тонкі нотки цитрусових, а полунична — полуниці. Обидва сорти чудові у десертах.
— Як приготувати м'ятний цукор?
— Це не складно. Для його приготування я використовую мікс сортів м'яти: лимонну, полуничну, перцеву, мохіто… М'яту добре промиваємо і просушуємо. Подрібнюємо за допомогою блендера. З'єднуємо із цукром. На пучок м'яти зазвичай беру пів кілограма цукру. Перекладаю в чисту суху баночку та зберігаю в холодильнику.
— Як порадите використати м'ятний цукор?
— Додайте його, наприклад, у мохіто чи домашній лимонад. Ось його рецепт.
Домашній лимонад
- Лід
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 1 столова ложка м'ятного цукру чи меду
- М'ята (до свого смаку)
Листя м'яти подрібнюємо. Додаємо м'ятний цукор, лимон та апельсин, мінеральну воду. Для охолодження додамо лід. Смачного!
«М'ята ідеально поєднується з полуницею та ожиною»
— Як подовше зберегти м'яту свіжою?
— Зазвичай я обриваю зі стебла нижні листочки, ставлю гілочку м'яти у воду, накриваю вологою серветкою та ставлю в холодильник.
— Ви використовуєте для приготування тільки листя м'яти чи стебло?
— Лише листя, стебло гірчить.
— Чи варто заморожувати м'яту на зиму?
— Я цього не роблю, бо вона темніє. М'ятний цукор та сироп — чудова альтернатива свіжій м'яті.
— Як його приготувати?
— Рецепт нескладний.
М'ятний сироп
- 70 г листя м'яти
- 300 г цукру
- Половина чайної ложки лимонної кислоти
- 100 г води
М'яту промиваємо і просушуємо, додаємо 50 г цукру та 50 г води. Поміщаємо в блендер та подрібнюємо.
Цукор і воду, що залишилися, з'єднуємо і доводимо до кипіння. Додаємо подрібнену м'яту. Проварюємо пару хвилин. Додаємо лимонну кислоту. Повністю охолоджуємо. Проціджуємо. Переливаємо в чисту баночку.
— Як його порадите вживати?
— Подавайте з млинцями. Це дуже смачно! Та й для будь-якого десерту це стане чудовим доповненням.
— Які поєднання м'яти з фруктами та ягодами вам найбільше подобаються?
— М'ята ідеально поєднується з полуницею та ожиною. Люблю полуничне варення з м'ятою, а також з ожини з м'ятою та базиліком.
— Які закуски можна приготувати з полуницею?
— Це і салати, і брускети, і тости. Поділюсь рецептом незвичайного салату.
Огірково-полуничний салат із чорним перцем
- 200 г полуниці
- 200 г огірка
Для заправки
- Оливкова олія
- Чорний перець
- Пару крапель бальзамічного оцту
Для соусу
- 50 г йогурту
- Чорний перець
- М'ята
- Сіль
Огірок та полуницю нарізаємо слайсами. Викладаємо на тарілку. Для заправки з'єднуємо чорний перець, оливкову олію та бальзамічний оцет.
Йогурт з'єднуємо з м'ятою, чорним перцем та сіллю. Додаємо соус та заправку. Прикрашаємо м'ятою. Це смачно та ароматно. Такий салат їсти треба одразу.
— Оригінально!
— А ще пораджу приготувати закуску з сиром, полуницею та м'ятою, доповнивши це тріо медом чи м'ятним сиропом. Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової64
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