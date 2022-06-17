«У нього серйозні проблеми»: Оля Полякова розсекретила, чому зник Винник

Співачка Оля Полякова, яка переймається зникненням Олега Винника з публічного простору, розсекретила причину його мовчання. Артистка розповіла, що він не бере активної участі в антивоєнній кампанії через серйозну причину. Оля вважає, що у Винника виникли проблеми зі здоров'ям.

За словами Полякової, вона розмовляла з Олегом телефоном після російського вторгнення в Україну. Обговорювали спільні творчі плани та допомогу своїй країні під час війни. А після Великодня Винник зник із соцмереж.

«Те, що я чула — у нього серйозні проблеми якісь зі здоров'ям були. Я з Олегом поспілкувалася на початку війни і знаю, що ми хотіли записувати якісь пісні і що в нього теж дуже боліло через те, що відбувається в Україні. Я це точно знаю, тому що з ним спілкувалася», — сказала Оля в коментарі ЖВЛ.

Вона припускає, що Винник має серйозні причини, раз він мовчить і радить дочекатися офіційної заяви артиста.

«Не знаю, можу я це говорити чи ні, але я знаю, що він має проблеми зі здоров'ям. Я думаю, нехай він сам цю інформацію оприлюднить, а то почнуться знову якісь заяви від мене», — сказала Полякова.

Поки Олег Винник мовчить, стурбовані шанувальники припускають, що артист міг виїхати до Німеччини, де жив довгий час.

Свою версію висунула відомий таролог, яка запевнила, що артист не ховається від війни.

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