Слід забезпечити достатнє дренування ґрунту: особливості посадки лаванди

Висадка лаванди — відповідальний захід. Помилки, зроблені на цьому етапі, можуть стати причиною загибелі рослини або її слабкого цвітіння. Садівник з Вінниччини Станіслав Розсоха поділився своїми лайфхаками висадки цієї культури:

«Лаванда — південна рослина, тому місце для її посадки слід вибирати з особливою ретельністю. Спланувати посадку важливо до покупки саджанця, щоб не помилитися з вибором сорту. Якщо місце для посадки обмежене, то перевагу варто віддати компактним різновидам. Пишне, тривале цвітіння рослин можливе лише при достатньому освітленні. Для лаванди вибирають саме сонячне місце, не затінене іншими культурами або будівлями. Від достатку освітлення залежить не тільки рясність цвітіння, але і насиченість аромату колосоподібних суцвіть. Лаванда надає перевагу ґрунтам з високим вмістом кальцію. Кислі ґрунти вапнують. Крім того, слід забезпечити достатнє дренування ґрунту: застій вологи згубний для рослини».

Відстань між кущами, за словами садівника, визначають залежно від їхнього діаметра. Чим більш розкидиста лаванда, тим більший інтервал залишають між рослинами.

«Роботи по посадці лаванди проводять поетапно. Насамперед викопують яму достатньої глибини, з запасом на дренування. Шар дренажу повинен бути не менше 5−7 см. Коренева система рослини повинна вільно поміщатися в лунці. Лаванду висаджують, зберігаючи колишній рівень заглиблення. Добре росте вона при посадці «на пагорбі. Посадкову яму засипають родючим ґрунтом, злегка ущільнюючи його. Рослину рясно проливають 1−2 відрами води. Грунт під кущем мульчують. Через 2−3 тижні рослина приросте на новому місці.

При осінній посадці можна очікувати цвітіння вже на наступний рік. Посадкову яму засипають родючим ґрунтом, злегка ущільнюючи його. При посадці саджанців в садовий вазон на дно місткості обов'язково укладають шар дренажу не менше 7 см. Підійде керамзит, бита цегла, щебінь. Догляд за лавандою включає обрізку, полив, підживлення, укриття на зиму. Від ретельності догляду залежить декоративність рослини".

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter