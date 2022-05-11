Лаванда не любить сильного затінення та сусідства з хвойними, — експерт Олена Павлова

Аромат лаванди чарівний. Здавна вона вважається царицею трав. Згідно з легендою, на кущі лаванди Діва Марія сушила одяг Ісуса, який щойно з'явився на світ. А сьогодні ця рослина широко використовується в парфумерії, косметології та гастрономії. Гілочка лаванди під подушкою зробить ваш сон міцнішим, саше з лавандою у шафі додасть білизні чудового аромату, а чай з лавандою та лимоном, який подають у найкращих ресторанах Провансу, можливо, стане вашим улюбленим напоєм. До слова, лаванда є символом Провансу. Сьогодні вона дуже популярна і в Україні. Про те, як виростити лаванду у себе вдома, «ФАКТИ» розпитали власницю сімейного розплідника лаванди на Черкащині Олену Павлову.

«Полив має бути помірним: лаванда не виносить застою води»

— Олено, які сорти лаванди найменш вибагливі?

— Це сорти лаванди вузьколистої, її ще називають англійською. Особливо я виділила б сорти серії Hidcote — Hidcote і Hidcote blue'.

— Як правильно вибрати саджанець при покупці?

— Є два види посадкового матеріалу: з голим коренем, тобто копаний із землі, і контейнерний — вирощений у горщику. У першого приживання буде нижче, тому що ви не знаєте, коли кущ був викопаний і скільки пробув на відкритому повітрі (що згубно для коріння). До того ж терміни посадки викопаної з ґрунту лаванди обмежені навесні та кінцем осені, а контейнерну лаванду можна садити практично цілий рік.

Лаванда – цариця трав

— Що потрібно врахувати під час посадки лаванди?

— Насамперед важливо вибрати сонячне місце. Відстань між ямками має бути 60−65 сантиметрів. Розмір їх повинен бути з грудку землі або з горщик, в якому знаходився кущ лаванди до пересадки. Знявши упаковку, акуратно розмістіть рослину в ямці, полийте та закопайте.

«Якщо ви висадили кущик, якому щонайменше два роки, він зацвіте у вас вже цього літа»

— Як слід доглядати лаванду?

— Основний догляд нескладний — полив та обрізка. Полив має бути помірним: лаванда не виносить застою води, тому ґрунт має бути легким. І ніяких застилок агротканиною не потрібно — це точно зашкодить корінням! Краще мульчувати, тобто покрити ґрунт зверху дрібними камінчиками або скошеною травою. Обрізка проводиться три рази на сезон: наприкінці квітня — на початку травня перед активним ростом, після цвітіння та восени — у жовтні. Остання досить щадна. Добрива для лаванди є спеціальні, але підійдуть і призначені для квітів, наприклад, для троянд. Тільки не використовуйте органічні — вони не підійдуть.

— Чого не любить лаванда?

— Насамперед, зайвої вологи в корінні. Також вона не любить сильного затінення та кислого ґрунту, тобто торфу.

Щоб виростити лаванду, потрібно слідувати рекомендаціям професіоналів

— З якими рослинами лаванда не терпить сусідства?

— Лаванда погано розвиватиметься в безпосередній близькості з хвойними рослинами — під соснами, ялівцем. Хвоя створюватиме кислотність ґрунту, а це для лаванди не сприятливо.

— А як виростити лаванду у квартирі чи на балконі?

— На балконі це цілком можливо у кашпо. Міні-городики пряних трав зараз дуже популярні. У квартирі вирощувати лаванду не вийде, це вулична рослина.

— Коли чекати на цвітіння посадженої зараз лаванди?

— Якщо ви висадили кущик, якому щонайменше два роки, він зацвіте у вас вже цього літа. Якщо ви сіяли лаванду насінням, чекати доведеться 2−3 роки, ніжно доглядаючи молоденьку розсаду.

Фото з альбому Олени Павлової

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