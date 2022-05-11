Лаванда не любить сильного затінення та сусідства з хвойними, — експерт Олена Павлова
А сьогодні ця рослина широко використовується в парфумерії, косметології та гастрономії. Гілочка лаванди під подушкою зробить ваш сон міцнішим, саше з лавандою у шафі додасть білизні чудового аромату, а чай з лавандою та лимоном, який подають у найкращих ресторанах Провансу, можливо, стане вашим улюбленим напоєм.
До слова, лаванда є символом Провансу. Сьогодні вона дуже популярна і в Україні.
Про те, як виростити лаванду у себе вдома, «ФАКТИ» розпитали власницю сімейного розплідника лаванди на Черкащині Олену Павлову.
«Полив має бути помірним: лаванда не виносить застою води»
— Олено, які сорти лаванди найменш вибагливі?
— Це сорти лаванди вузьколистої, її ще називають англійською. Особливо я виділила б сорти серії Hidcote — Hidcote і Hidcote blue'.
— Як правильно вибрати саджанець при покупці?
— Є два види посадкового матеріалу: з голим коренем, тобто копаний із землі, і контейнерний — вирощений у горщику. У першого приживання буде нижче, тому що ви не знаєте, коли кущ був викопаний і скільки пробув на відкритому повітрі (що згубно для коріння). До того ж терміни посадки викопаної з ґрунту лаванди обмежені навесні та кінцем осені, а контейнерну лаванду можна садити практично цілий рік.
— Що потрібно врахувати під час посадки лаванди?
— Насамперед важливо вибрати сонячне місце. Відстань між ямками має бути 60−65 сантиметрів. Розмір їх повинен бути з грудку землі або з горщик, в якому знаходився кущ лаванди до пересадки. Знявши упаковку, акуратно розмістіть рослину в ямці, полийте та закопайте.
«Якщо ви висадили кущик, якому щонайменше два роки, він зацвіте у вас вже цього літа»
— Як слід доглядати лаванду?
— Основний догляд нескладний — полив та обрізка. Полив має бути помірним: лаванда не виносить застою води, тому ґрунт має бути легким. І ніяких застилок агротканиною не потрібно — це точно зашкодить корінням! Краще мульчувати, тобто покрити ґрунт зверху дрібними камінчиками або скошеною травою. Обрізка проводиться три рази на сезон: наприкінці квітня — на початку травня перед активним ростом, після цвітіння та восени — у жовтні. Остання досить щадна. Добрива для лаванди є спеціальні, але підійдуть і призначені для квітів, наприклад, для троянд. Тільки не використовуйте органічні — вони не підійдуть.
— Чого не любить лаванда?
— Насамперед, зайвої вологи в корінні. Також вона не любить сильного затінення та кислого ґрунту, тобто торфу.
— З якими рослинами лаванда не терпить сусідства?
— Лаванда погано розвиватиметься в безпосередній близькості з хвойними рослинами — під соснами, ялівцем. Хвоя створюватиме кислотність ґрунту, а це для лаванди не сприятливо.
— А як виростити лаванду у квартирі чи на балконі?
— На балконі це цілком можливо у кашпо. Міні-городики пряних трав зараз дуже популярні. У квартирі вирощувати лаванду не вийде, це вулична рослина.
— Коли чекати на цвітіння посадженої зараз лаванди?
— Якщо ви висадили кущик, якому щонайменше два роки, він зацвіте у вас вже цього літа. Якщо ви сіяли лаванду насінням, чекати доведеться 2−3 роки, ніжно доглядаючи молоденьку розсаду.
Читайте також: Станете мільйонерами, якщо засадите город лавандою: що важливо знати
Читайте також: Поливати троянду слід лише під корінь, зверху вологу розсіювати не треба, — квітникарка Надія Доля
Фото з альбому Олени Павлової101
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter