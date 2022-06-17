Кабачкові рулетики: неймовірно смачно та корисно для тих, хто худне
З молодих кабачків можна приготувати масу смачних і, що робить їх ще популярнішими, недорогих страв, у тому числі закусок для застілля. Ідеально — рулетики, які вийдуть водночас пікантними і дуже ніжними.
Інгредієнти на 4 порції:
- 2 кабачки/цукіні
- 3−4 яйця
- 3 ст. л. борошна з гіркою
- ½ ч. л. копченої паприки
Начинка:
- 200 г крем-сиру,
- 100 г твердого сиру,
- зелень
- 1−2 часточки часнику,
- 3 помідорки
- олія, сіль ⠀
Приготування:
Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою. Кабачки вмокаємо в борошно, потім в яйця і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і промокаємо серветкою зайву олію.
Для начинки змішуємо натертий часник, натертий на мілкій терці сир, крем-сир і зелень, підсолюємо на власний смак. На часточки нарізаємо помідор.
Охолонувші кабачки змазуємо 1 ч. л. сирної начинки, кладемо помідорну часточку, по бажанню можна додати ще руколу — для пікантності, і закручуємо. Рулетики кладемо годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму.
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