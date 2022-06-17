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Кабачкові рулетики: неймовірно смачно та корисно для тих, хто худне

21:00 17 червня 2022
Кабачкові рулетики

З молодих кабачків можна приготувати масу смачних і, що робить їх ще популярнішими, недорогих страв, у тому числі закусок для застілля. Ідеально — рулетики, які вийдуть водночас пікантними і дуже ніжними.

Інгредієнти на 4 порції:

  • 2 кабачки/цукіні
  • 3−4 яйця
  • 3 ст. л. борошна з гіркою
  • ½ ч. л. копченої паприки

Начинка:

  • 200 г крем-сиру,
  • 100 г твердого сиру,
  • зелень
  • 1−2 часточки часнику,
  • 3 помідорки
  • олія, сіль ⠀

Приготування:

Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою. Кабачки вмокаємо в борошно, потім в яйця і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і промокаємо серветкою зайву олію.

Для начинки змішуємо натертий часник, натертий на мілкій терці сир, крем-сир і зелень, підсолюємо на власний смак. На часточки нарізаємо помідор.

Охолонувші кабачки змазуємо 1 ч. л. сирної начинки, кладемо помідорну часточку, по бажанню можна додати ще руколу — для пікантності, і закручуємо. Рулетики кладемо годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму.

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