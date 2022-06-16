Рецепт найсмачніших кабачків від Людмили Борщ: їх не треба смажити, а на приготування йде мінімум часу (відео)

У зв'язку з тим, що в магазинах та на ринках розпочався «сезон кабачків», відомий фудблогер Людмила Борщ вирішила не відставати від головного тренду і запропонувати свій рецепт популярної страви.

«Зараз сезон кабачків, раджу приготувати. Тим більше, що приготування займає мінімум часу. Ви навіть уявити не можете, як це смачно!» — каже Людмила.

Для приготування страви за її рецептом знадобляться:

кабачки 4шт.

олія рослинна 50 мл.

панірувальні сухарі 100 г.

сир 100 г

часник 2 зубч.

сметана 200 р.

базилік, італійські трави.

сіль, часник, кріп.

У своєму youtube-каналі вона розмістила відео приготування кабачків за незвичайним рецептом. Його суть — у приготуванні «кляру» для кабачків із сухарів, спецій та тертого сиру, в яких смужки овочів запікаються на деку.

Так виходить і чудово, і дуже смачно.

«Бажаю вам приємного апетиту та вдалого приготування» — побажала кулінар.

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