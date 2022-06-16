Рецепт найсмачніших кабачків від Людмили Борщ: їх не треба смажити, а на приготування йде мінімум часу (відео)
У зв'язку з тим, що в магазинах та на ринках розпочався «сезон кабачків», відомий фудблогер Людмила Борщ вирішила не відставати від головного тренду і запропонувати свій рецепт популярної страви.
«Зараз сезон кабачків, раджу приготувати. Тим більше, що приготування займає мінімум часу. Ви навіть уявити не можете, як це смачно!» — каже Людмила.
Для приготування страви за її рецептом знадобляться:
- кабачки 4шт.
- олія рослинна 50 мл.
- панірувальні сухарі 100 г.
- сир 100 г
- часник 2 зубч.
- сметана 200 р.
- базилік, італійські трави.
- сіль, часник, кріп.
У своєму youtube-каналі вона розмістила відео приготування кабачків за незвичайним рецептом. Його суть — у приготуванні «кляру» для кабачків із сухарів, спецій та тертого сиру, в яких смужки овочів запікаються на деку.
Так виходить і чудово, і дуже смачно.
«Бажаю вам приємного апетиту та вдалого приготування» — побажала кулінар.
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