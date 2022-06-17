34.85 / 35.71 36.38 / 37.64
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуємо пельмені по-царськи: оригінальний та дуже смачний рецепт усім відомої страви

17:37 17 червня 2022
Пельмені з овочами

Існує чимало рецептів домашніх пельменів, які кожна господиня готує по-своєму, наприклад, фантазуючи не лише з начинкою, а й із тістом.

Незвичайний рецепт пельменів по-царськи пропонує ресурс «Прості рецепти». Процес їхнього приготування дуже відрізняється від звичного. Та й набір продуктів помітно більший.

Складові:

  • Пельмені заморожені;
  • Ріпчаста цибуля;
  • Морква;
  • 4 ст. сметани;
  • 1 ст. томатної пасти;
  • 1−2 склянки води;
  • Сіль перець;
  • Часник;
  • Сир.

Приготування:⠀

  • Обсмажити на пательні подрібнені цибулю та моркву протягом 3 хвилин.
  • Додати заморожені пельмені та готувати ще 5 хв.
  • Змішати воду, сметану, томатну пасту.
  • Помістити пельмені з овочами у деко і залити сумішшю, щоб вони були вкриті майже повністю.
  • Посипати натертим сиром.
  • Випікати за 180 градусів 30 хвилин.

Раніше фудблогерка Наталія Калніна поділилася своїм секретом приготування тіста для пельменів. Вона замішує його на теплій воді з додаванням олії, завдяки чому тісто виходить еластичним і добре розкочується. Також необхідно додати два яйця.

Фото — скріншот

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Черешня

Підсунули рашистам отруєну черешню: фермери-патріоти оригінально помстилися окупантам за пограбування

Бійці ЗСУ

Мобілізація в Україні: що потрібно знати про чотири види повісток і як покарають за їхнє ігнорування

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.