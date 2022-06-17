Готуємо пельмені по-царськи: оригінальний та дуже смачний рецепт усім відомої страви
Існує чимало рецептів домашніх пельменів, які кожна господиня готує по-своєму, наприклад, фантазуючи не лише з начинкою, а й із тістом.
Незвичайний рецепт пельменів по-царськи пропонує ресурс «Прості рецепти». Процес їхнього приготування дуже відрізняється від звичного. Та й набір продуктів помітно більший.
Складові:
- Пельмені заморожені;
- Ріпчаста цибуля;
- Морква;
- 4 ст. сметани;
- 1 ст. томатної пасти;
- 1−2 склянки води;
- Сіль перець;
- Часник;
- Сир.
Приготування:⠀
- Обсмажити на пательні подрібнені цибулю та моркву протягом 3 хвилин.
- Додати заморожені пельмені та готувати ще 5 хв.
- Змішати воду, сметану, томатну пасту.
- Помістити пельмені з овочами у деко і залити сумішшю, щоб вони були вкриті майже повністю.
- Посипати натертим сиром.
- Випікати за 180 градусів 30 хвилин.
Раніше фудблогерка Наталія Калніна поділилася своїм секретом приготування тіста для пельменів. Вона замішує його на теплій воді з додаванням олії, завдяки чому тісто виходить еластичним і добре розкочується. Також необхідно додати два яйця.
Фото — скріншот303
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