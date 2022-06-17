Готуємо пельмені по-царськи: оригінальний та дуже смачний рецепт усім відомої страви

Існує чимало рецептів домашніх пельменів, які кожна господиня готує по-своєму, наприклад, фантазуючи не лише з начинкою, а й із тістом.

Незвичайний рецепт пельменів по-царськи пропонує ресурс «Прості рецепти». Процес їхнього приготування дуже відрізняється від звичного. Та й набір продуктів помітно більший.

Складові: Пельмені заморожені;

Ріпчаста цибуля;

Морква;

4 ст. сметани;

1 ст. томатної пасти;

1−2 склянки води;

Сіль перець;

Часник;

Сир.

Приготування:⠀ Обсмажити на пательні подрібнені цибулю та моркву протягом 3 хвилин.

Додати заморожені пельмені та готувати ще 5 хв.

Змішати воду, сметану, томатну пасту.

Помістити пельмені з овочами у деко і залити сумішшю, щоб вони були вкриті майже повністю.

Посипати натертим сиром.

Випікати за 180 градусів 30 хвилин.

Раніше фудблогерка Наталія Калніна поділилася своїм секретом приготування тіста для пельменів. Вона замішує його на теплій воді з додаванням олії, завдяки чому тісто виходить еластичним і добре розкочується. Також необхідно додати два яйця.

Фото — скріншот

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter