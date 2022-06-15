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«Порцелянові» історії
19 червня 2022
РАНКОВЕ СВІТЛО
РАНКОВЕ СВІТЛО

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2001
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 33×43 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Одного разу до старого ребе прийшла жінка. По ній було видно, наскільки життєві проблеми та клопоти не дають їй спокою. І, мабуть, вже давно.

Буквально з порогу заявивши про те, що їй потрібна порада, жінка почала перераховувати:
- Якби ви тільки знали, як мені тяжко! У мене практично нічого немає. Ані хорошої роботи, ані пристойного заробітку, ані друзів, яким можна було б розповідати про все, ані великої квартири, ані хоча б маленької машини.

Ребе, який зазвичай ніколи не перебивав людей, які приходили до нього за порадою, цього разу своєму правилу змінив. Піднявши вказівний палець правої руки, він м'яко зупинив волання жінки і сказав:
- Давай я спробую продовжити твій довгий список. Адже в тебе, як я зрозумів, дійсно практично нічого немає. Ані тяжких невиліковних хвороб. Ані чоловіка-п'яниці. Ані зруйнованого війною будинку. Ані клопоту, пов'язаного з пошуком даху над головою. Ані жахливих сусідів, які регулярно влаштовують за стіною твоєї квартири гучні гуляння…

Помітивши, як у міру його перерахування відсутніх проблем обличчя жінки починає потихеньку світлішати, мудрий ребе дав їй просту пораду:
- Подякуй Господові за те, що в тебе немає всього цього. І, частіше оглядаючися на всі боки і спостерігаючи за тим, як живеться багатьом іншим людям, не забувай дякувати йому за це щодня.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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