Галкін у свій день народження похвалився сім'єю та тортом

Шоумен Максим Галкін, який з жахом сприйняв російську агресію в Україні та поїхав із сім'єю з росії після 24 лютого, практично перестав публікувати кумедні історії з життя своїх близьких. Проте у день свого народження зробив виняток.

У Instagram він виклав фото з Аллою Пугачовою та їхніми дітьми, показавши торт, який йому приготували на 46-річчя. «День народження! Сім'я — це сила!» — написав він у коментарі.

Сім'я порадувала Галкіна, залишивши для гостей лише крихітний шматочок торту, підписавши його, щоб ні у кого не залишалося сумніву, кому саме дістанеться левова частка десерту.

Галкін отримав багато поздоровлень — у коментарях «відзначилися» багато його колег з шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що Галкін, який виїхав із сім'єю до Ізраїлю, критикував господаря Кремля за наказ напасти на Україну, нібито для того, щоб НАТО не наблизилося до кордонів росії, нагадавши про бажання Швеції та Фінляндії приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Тим часом у росії влаштували цькування Галкіна і Пугачової — про співачку пропагандисти зняли фільм, що її компроментує.

Фото Максима Галкіна із соцмереж

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