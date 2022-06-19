Хто з пенсіонерів не має права на щомісячну доплату 500 гривень після досягнення 80 років: роз'яснення ПФУ

Деякі категорії пенсіонерів в Україні, де до кінця року розмір пенсій перерахують ще кілька разів, мають право на доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень після досягнення 80 років. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 849 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому“ з 1 березня 2021 р. громадянам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн), надано щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру», — йдеться у повідомленні відомства.

Так, щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 березня 2021 року, встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.

«У разі коли після встановлення щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням підвищень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), у пенсіонерів, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, з урахуванням страхового стажу (20 років жінки і 25 років чоловіки) не досягає 2 600 гривень, таким людям надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії», — повідомили у фонді.

Як писали «ФАКТИ», незважаючи на зменшення середнього показника зарплати, частина пенсіонерів може сподіватися на збільшення суми виплат. При цьому збільшення буде здійснено з 30 квітня 2022 року.

Фото Pixabay

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