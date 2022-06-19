«Ви будете у захваті від смаку та аромату»: готуємо шпинатний торт з полуницею

Для яскравого відтінку готуємо тісто з додаванням шпинатного листя, отримуємо свіжий колір літньої зелені. За словами кондитерки Юлії Сімончук, навіть вимогливі дегустатори залишаться задоволені таким варіантом торта, а турботливі кулінари оцінять той факт, що барвник — дар природи без хімічних добавок.

Бісквіт:

шпинат — 200 г

яйця — 4 шт.

олія — 100 мл

борошно — 200 г

цукор — 150 г

розпушувач — 5 г

лимонний сік — 3 ст. л.

Крем:

сир вершковий — 500 г

вершки 33% - 100−150 мл

цукрова пудра — 100 г

Полуничний шар:

полуниця — 300 г

цукор — 100 г

крохмаль — 1,5 ч. ложки (+ 1,5 ст. ложки води)

желатин — 6 г (+3 ст. ложки води).

Приготування:

У блендері подрібнити до однорідності шпинат, олію та лимонний сік. Яйця збити з цукром до пишної маси (5−7 хв). Додати до збитих яєць шпинатну масу та перемішати до однорідності. До борошна додати розпушувач, перемішати й через сито додати до рідкої маси. Акуратно перемішати. Викласти в форму і випікати при температурі 170−180 градусів 45−50 хв. (орієнтуйтеся на свою духовку). Перевіряти на суху шпажку. Вийняти бісквіт з духовки, дати схолонути, обгорнути харчовою плівкою і на кілька годин в холодильник.

Полуничний прошарок

Залити желатин водою та залишити набухати на 10 хв. Полуницю подрібнити блендером, додати цукор та поставити на вогонь до розчинення цукру. Змішати крохмаль з водою та лимонним соком, додати до полуниці й, помішуючи, довести суміш до кипіння. Зняти з вогню.

Желатин розігріти до рідкого стану й влити в охолоджену полуничну масу, змішати все та помістити в холодильник на 2−3 години. На виході має бути густа маса, яка після стояння зібраного торту в холодильнику загусне до потрібної консистенції.

Готуємо крем

Холодні вершки, вершковий сир і пудру помістити в ємкість і збити міксером до загустіння.

За бажанням торт можна просочити (200 мл води і 100 г цукру проварити, охолодити).

Збирання торта

Викласти корж на підставку, злегка просочити пропиткою, розмазати крем по коржу і зробити бортик, в середину викласти полуничну масу, зверху покрити рівномірно кремом та викласти інший корж. Повторити все, як з попереднім. Закріпити все в кулінарному кільці і поставити у холодильник на ніч. Зняти кільце, обмастити кремом боки, за бажанням вирівняти, прикрасити до смаку.

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