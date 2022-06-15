Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву

Смак цієї страви не приторний, якраз для любителів в міру солодких виробів. За словами кулінарки Василини Гук, тортик просто тане в роті і ваші рідні його швидко зметуть зі столу.

Інгредієнти:

печиво слойоне 60 шт. + 5−6 для крихти

молоко 1 л

яйця 4 шт.

масло вершкове 150 г

цукор 150−200 г

борошно 6 ст. л.

цукор ванільний — 1 пакетик

Приготування

Крем: вимішати яйця, цукор, борошно, ванільний цукор до однорідної маси, влити туди молоко. Масу поставити на вогонь, варити, постійно помішуючи, до загустіння. Наприкінці додати масло.

Збирання торта: кожне печиво щедро вмочувати в іще гарячий крем і викладати одне за одним, сформувавши торт. Між шарами добре заповнити простір кремом. Кілька штук печива перетворити на крихту й щедро посипати зверху і з боків. Сформований торт поставити в холодильник на ніч.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter