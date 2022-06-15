Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву
Смак цієї страви не приторний, якраз для любителів в міру солодких виробів. За словами кулінарки Василини Гук, тортик просто тане в роті і ваші рідні його швидко зметуть зі столу.
Інгредієнти:
печиво слойоне 60 шт. + 5−6 для крихти
молоко 1 л
яйця 4 шт.
масло вершкове 150 г
цукор 150−200 г
борошно 6 ст. л.
цукор ванільний — 1 пакетик
Приготування
Крем: вимішати яйця, цукор, борошно, ванільний цукор до однорідної маси, влити туди молоко. Масу поставити на вогонь, варити, постійно помішуючи, до загустіння. Наприкінці додати масло.
Збирання торта: кожне печиво щедро вмочувати в іще гарячий крем і викладати одне за одним, сформувавши торт. Між шарами добре заповнити простір кремом. Кілька штук печива перетворити на крихту й щедро посипати зверху і з боків. Сформований торт поставити в холодильник на ніч.
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