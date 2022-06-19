Крим російський назавжди і жодних репарацій: у західних ЗМІ проштовхують «мирний план» путіна

У Центрі протидії дезінформації при РНБО, де раніше попереджали щодо фейків відносно «планів Польщі» захопити західну частину України, що розповсюджували росіяни, розповіли ще про одну ІПСО ворога.

Повідомляється, що в журналі National Interest з'явився список дій з 15 пунктів, який одразу поширили пропагандистські медіа кремля

У цьому списку, зокрема:

визнання Україною на конституційному рівні свого нейтралітету та відмова від Криму;

відведення росією військ на позиції станом на 23 лютого 2022 року;

референдум в ОРДЛО щодо державної приналежності цих територій;

розрив Україною зв’язків з НАТО, скорочення армії та знищення важкого озброєння;

відмова від репарацій.

«Цей план дій — елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. Згідно опитування ECFR, населення країн Заходу переконане, що саме Україна має перемогти у війні», — додали у Центрі.

Ще одна вигадка кремлівських пропагандистів стосується Степана Бандери. Рашистські масмедіа поширюють чутки, що Євросоюз ніби то висунув вимогу Україні — припинити прославляти Бандеру заради членства в ЄС.

«Як доказ цієї „вимоги“ рф наводить озвучену в ефірі французького BFM TV тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда про необхідність перейменування українських вулиць, названих на честь Степана Бандери. Свого часу цей же діяч сказав, що росія та Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу», — відзначили у Центрі та нагадали, що основними вимогами вступу України до ЄС залишаються проведення реформ та відповідність українського законодавства європейському

Зазначається, що росія цитує лояльних «експертів», щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу у питанні підтримки України.

Ексклюзивне інтерв'ю з українським політиком і дипломатом «Для кремля мирна домовленість буде проміжним кроком, а для України — кінцем держави», — Роман Безсмертний" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Центру протидії дезінформації

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