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Спорт

Вікенд на Женевському озері: Світоліна вперше показала, як змінилася під час вагітності

19:14 20 червня 2022
Еліна Світоліна

Призер Олімпійських ігор у Токіо, знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна, яка повідомила у травні про вагітність, вперше показала, як виглядає у цікавому становищі.

Одеситка, яка перераховувала призові на потреби ЗСУ, розмістила у Instagram фотозвіт про те, як провела вікенд у Швейцарії. Разом зі своїм чоловіком, французом Гаелем Монфісом (пара чекає на дівчинку), 27-річна спортсменка прийняла на березі Женевського озера близьких друзів — експ'яту ракетку світу, французького тенісиста Жо-Вільфріда Тсонга з дружиною та дітьми.

Зрозуміло, Еліна поповніла, тому надягає для виходу «в люди» просторі сукні, під якими все одно видно округлий животик.

Зазначимо, що через паузу в кар'єрі Світоліна опустилася в рейтингу WTA на 38-е місце і втратила статус найсильнішої тенісистки країни (перша ракетка України — Ангеліна Калініна, яка посідає 36-у позицію). Проте Еліна продовжує збирати допомогу для рідної країни. Наприклад, 26 червня в рамках Уїмблдону в Лондоні відбудеться благодійний аукціон, на який українка надала свої лоти — форму, в якій виграла «бронзу» Олімпіади, та ракетку. Як сказано у заяві організаторів, 80 відсотків зібраних грошей буде спрямовано до Фонду Еліни Світоліної.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісний чиновник з росії образив Світоліну і нарвався на жорстку відповідь.

Фото Instagram

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