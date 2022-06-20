Дуже смачно та корисно: готуємо бюджетне варення з бузини

З квітів бузини роблять дуже запашний чай. Ягоди сушать та добавляють у компоти, а ось кулінарка Ольга Черкевич, яка вже поділилася рецептом варення з зелених горіхів, готує варення, яке стане у нагоді при простуді. Смакує воно з ромашковим або трав’яним чаєм. Можна додавати смаколик у каші, млинців та і просто на хліб з маслом.

Інгредієнти:

1 кг яблук,

0,5 кг бузини,

1,5 кг цукру,

лимон

Приготування:

Яблука помити, почистити від кісточок та перебити на блендері. Додати цукор і поставити на вогонь.

Ягоди бузини обірвати та додати до яблук. Довести до кипіння, проварити 10 хв та залишити охолонути.

Потім ще раз довести до кипіння, проварити 20 хвилин. Варимо лише на маленькому вогні.

Додаємо сік лимона або 1/3 чайної ложки лимонної кислоти — і у банки.

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Фото: pixabay.com

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