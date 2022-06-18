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Спробуєте лише раз — і вже від нього не відмовитесь: готуємо варення з зелених горіхів

13:01 18 червня 2022
варення із зелених горіхів

Його не лише намазують на хліб, ним ласують до пари із чашкою ароматного чаю. За словами кулінарки Ольги Черкевич, яка раніше поділилася рецептом швидких пампушок із заправкою, з цим варенням треба трохи погратися, але ж результат дійсно того вартий. Воно унікальне — солодке, а горіхи на смак нагадують чорнослив. А скільки там користі! Варення з зелених горіхів має у складі багато йоду, тому мерщій готувати.

Інгредієнти:

  • Зелені горіхи — 100 штук (такі, які протикаються сірником, та, коли ріжете, виділяють сік).
  • Цукор — літрова банка
  • Вода — 250 мл

Приготування:

Зібрали горіхи, почистили від шкірки та залили водою на добу. Через добу злили воду, додали банку цукру та води. Настоюємо добу, щоб горіхи пустили сік. Потім доводимо до кипіння та проварюємо 2−3 хвилини. І так робимо щодня протягом тижня. Закатуємо в банки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як готувати джем з полуниці та ревеню.

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