Вишневе вино: приготуйте його, аби святкувати з рідними перемогу над рашистами
Вино з вишень вже давно стало одним з найулюбленіших напоїв багатьох виноробів. І напевно у кожного з них є свій коронний рецепт. Кулінарка з Києва Лариса Павлюк поділилась улюбленим.
Інгредієнти:
10 кг вишні
4 л води
1 кг цукру
Приготування
Чавимо вишню, додаємо воду та цукор і ставимо на бродіння. Якщо вишня не починає бродити, додати 100 г родзинок. Після того як забродило, кожен день тричі перемішувати шапку зверху, щоб вона не запліснявіла. Коли ви побачите гарне бродіння, проціджуємо усю суміш. Беремо 2 л теплої води, в якій розчиняємо 1 кг цукру. Все змішуємо і заливаємо у бутиль та ставимо на водяний затвор. Ждемо, поки вся суміш переграє (термін — від 3 тижнів до 1,5 місяця). Зливаємо, залишаючи осад. Закриваємо кришкою та опускаємо у льох. При появі осаду знову зливаємо. Це можна робити 2−3 рази. Що довше таке вино стоїть, то смачнішим буде.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вино з троянд.
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