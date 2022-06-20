«Навіть твої подруги люблять твого чоловіка»: Полякова дізналася багато «цікавих» подробиць про свою сім'ю

Популярна співачка Оля Полякова, яка розсекретила свій вік, вирішила з деяким запізненням розмістити в мережі привітання з Днем батька, який в Україні, як і у всьому світі, відзначали минулої неділі.

У своєму акаунті вона розповіла, що рідного батька майже не знала. Його міг би замінити новий чоловік мами, але він з'явився їхній сім'ї пізно.

"Я свого батька рідного майже не знала, а та людина, яка була здатна дати мені любов, з'явилася в маминому житті пізно, я виросла", - розповіла Полякова.

Вона додала, що її дочкам Маші і Алісі пощастило більше. Вони мають прекрасного батька, який дуже їх любить і підтримує.

"Моїм дітям пощастило, у них прекрасний батько, і вибирала я його, бо знала, що найкращого батька своїм дітям мені не знайти", - додала співачка.

Також зірка додала, що її діти не бачили тата вже 100 днів. Але вони знають, що він є в них, любить їх, і дуже чекають на зустріч.

Свій пот вона закінчила побажанням, щоб Господь беріг усіх українських дітей та батьків, а на нашій землі встановився мир.

Фоловери Олі оцінили її щирість і почали писати про те, яка у неї хороша і дружна сім'я. І що так, у неї дуже гарний чоловік, який подобається багатьом її подругам. Звичайно, остання фраза звучала дещо двозначно, але всі зрозуміли, що автор коментаря мав на увазі лише найчистіші помисли.

Також читачі почали навперебій розхвалювати не лише сім'ю Полякової, а й саму Олю – яка вона молодець та розумничка, і як добре виглядає. Іншими словами, співачка дізналася дуже багато "цікавих подробиць" про себе та своїх домашніх.

Не менш цікавим було привітання зі святом і у Віри Брежнєвої: оскільки тато артистки залишив цей світ сім років тому, вона запостила фото мами, яка зовсім недавно святкувала день народження.

Також Віра показала фото «жіночої частини» своєї сім'ї — маму з усіма її чотирма доньками.

«Знову разом. Востаннє ми збиралися в такому складі рівно 5 років тому. З цього ж приводу — День Народження нашої матусі. Головна цінність була, є і буде — наша родина», — підписала вона відео.

Нагадаємо, з початком війни співачка почала підтримувати біженців із України, створивши свій гуманітарний хаб у Польщі. При цьому її сім'я тепер живе в Італії і, здається, не збирається повертатися в росію.

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