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Клуб споживачів

Додайте трохи йоду — і шкідники забудуть про вашу полуницю: як приготувати чудо-розчин і коли краще поливати

12:11 21 червня 2022
Полуниця

Сезонна полуниця, втім, як і всі інші культури, які вирощують на городі дачники, потребує не тільки поливу та підживлення, але й засобів, що допомагають боротися з хворобами та шкідниками.

Автори «Моя дача. Сад та город» рекомендують використовувати розчин йоду, додаючи, що обробка цим засобом проводиться після стрижки полуниці.

Розчин готують так: у 10 літрах води розвести 15 крапель йоду. Пролити кожен кущ, попередньо зволоживши ґрунт або після дощу. Йодний розчин не повинен потрапити на листя.

Як правило, після такої обробки жуки протягом двох років не виявляють інтересу до рослин.

Також рекомендують йодним розчином обробляти ділянку, на якій ви плануєте посадити полуницю. Рослини рекомендується висаджувати через 3−4 дні.

Дачників застерігають: не можна перевищувати дозу йоду.

Досвідчені городники також радять обрізати вуса у полуниці. Це робиться двічі: навесні, на початку вегетаційного періоду, і ближче до кінця літа.

Фото Pixabay

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