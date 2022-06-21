Добриво з кропиви для вашого городу: яким культурам це підживлення піде на користь, а яким може зашкодити
Городники активно використовують кропиву для виготовлення різних підживлень, наприклад, у поєднанні з кульбабою та чистотілом.
Втім, добрива можна готувати і з однієї кропиви. При цьому важливо пам'ятати про дозування і те, що не всім культурам таке підживлення буде корисним, пишуть автори ресурсу «Моя дача. Сад і город» .
Так, томати, огірки, полуниця, перці та морква добре сприймають підживлення з кропиви. А ось часник, цибуля та бобові його не люблять — речовини, що містяться в настої, негативно позначаються на розвитку цих культур, пригнічують їхнє зростання.
Слід пам'ятати, що перед використанням кропив'яного настою ґрунт варто зволожувати.
Підживлення готують так. Половину ємності (відро або пластикова тара на 5−10 літрів) наповнити кропивою і залити водою. Суміш залишити для бродіння на 2 тижні. Після цього підживлення можна використовувати, розвівши з водою 1:10.
Листя та стебла кропиви містять:
- до 50% азоту;
- до 37% кальцію;
- до 34% калію;
- до 6% магнію;
- мікроелементи.
Раніше городниця Олена Черкевич розповідала, що у липні-серпні, коли харчування рослин від коріння переходить на другий план, потрібно застосовувати позакореневе підживлення рідким комплексним добривом з йоду, попілу та борної кислоти.
Фото Pixabay119
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