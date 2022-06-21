Добриво з кропиви для вашого городу: яким культурам це підживлення піде на користь, а яким може зашкодити

Городники активно використовують кропиву для виготовлення різних підживлень, наприклад, у поєднанні з кульбабою та чистотілом.

Втім, добрива можна готувати і з однієї кропиви. При цьому важливо пам'ятати про дозування і те, що не всім культурам таке підживлення буде корисним, пишуть автори ресурсу «Моя дача. Сад і город» .

Так, томати, огірки, полуниця, перці та морква добре сприймають підживлення з кропиви. А ось часник, цибуля та бобові його не люблять — речовини, що містяться в настої, негативно позначаються на розвитку цих культур, пригнічують їхнє зростання.

Слід пам'ятати, що перед використанням кропив'яного настою ґрунт варто зволожувати.

Підживлення готують так. Половину ємності (відро або пластикова тара на 5−10 літрів) наповнити кропивою і залити водою. Суміш залишити для бродіння на 2 тижні. Після цього підживлення можна використовувати, розвівши з водою 1:10.

Листя та стебла кропиви містять:

до 50% азоту;

до 37% кальцію;

до 34% калію;

до 6% магнію;

мікроелементи.

Раніше городниця Олена Черкевич розповідала, що у липні-серпні, коли харчування рослин від коріння переходить на другий план, потрібно застосовувати позакореневе підживлення рідким комплексним добривом з йоду, попілу та борної кислоти.

Фото Pixabay

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