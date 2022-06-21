Освіжаючий огірковий салат з оливками від Джеймі Олівера: оригінально, просто, смачно
Знаменитий британський ресторатор і телеведучий Джеймі Олівер, який раніше розповів, як він схуд на 12 кілограмів, поділився рецептом огіркового салату.
Як повідомляє SHUBA, Олівер поділився лайт-версією салату, але його можна урізноманітнити, додавши до інгредієнтів червоний перець чилі та отримати страву з елегантною гостротою.
Інгредієнти (одна порція):
- Огірок — 2 шт. (середні) або 1 шт. (великий);
- Грецький йогурт — 2 ст. л.;
- Оливки — 8 шт.;
- Оливкова олія — 1 ст. л.;
- Сік лимонний — 1 ч. л.;
- Сіль — 1/6 ч. л.;
- Перець чорний мелений — 1/6 ч. л.;
- Паприка мелена.
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Приготування:
- Огірки помити та обсушити. Відріжте хвостики, розріжте навпіл та наріжте великими півкільцями.
- Викладіть шматочки огірків у салатницю. Посипте сіллю, паприкою та чорним перцем. Додайте 1 ч.л. лимонного соку. Перемішайте.
- Полийте оливковою олією та перемішайте.
- Додайте в салатницю грецький йогурт.
- На дошці роздавіть оливки без кісточок плоскою стороною ножа.
- Додайте оливки до салату і перемішайте інгредієнти.
- Можна додати червоний перець чилі.
- Прикрасьте огірковий салат листям свіжої м'яти та щіпкою насіння кунжуту.
- Подавайте салат до рибних страв або курки.
Раніше Джеймі Олівер поділився рецептом французького класичного цибульного супу, а також показав, як готувати мохіто.
Фото https://shuba.life69
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