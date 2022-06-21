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Освіжаючий огірковий салат з оливками від Джеймі Олівера: оригінально, просто, смачно

19:33 21 червня 2022
Салат із огірків

Знаменитий британський ресторатор і телеведучий Джеймі Олівер, який раніше розповів, як він схуд на 12 кілограмів, поділився рецептом огіркового салату.

Як повідомляє SHUBA, Олівер поділився лайт-версією салату, але його можна урізноманітнити, додавши до інгредієнтів червоний перець чилі та отримати страву з елегантною гостротою.

Інгредієнти (одна порція):

  • Огірок — 2 шт. (середні) або 1 шт. (великий);
  • Грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • Оливки — 8 шт.;
  • Оливкова олія — 1 ст. л.;
  • Сік лимонний — 1 ч. л.;
  • Сіль — 1/6 ч. л.;
  • Перець чорний мелений — 1/6 ч. л.;
  • Паприка мелена.

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Приготування:

  • Огірки помити та обсушити. Відріжте хвостики, розріжте навпіл та наріжте великими півкільцями.
  • Викладіть шматочки огірків у салатницю. Посипте сіллю, паприкою та чорним перцем. Додайте 1 ч.л. лимонного соку. Перемішайте.
  • Полийте оливковою олією та перемішайте.
  • Додайте в салатницю грецький йогурт.
  • На дошці роздавіть оливки без кісточок плоскою стороною ножа.
  • Додайте оливки до салату і перемішайте інгредієнти.
  • Можна додати червоний перець чилі.
  • Прикрасьте огірковий салат листям свіжої м'яти та щіпкою насіння кунжуту.
  • Подавайте салат до рибних страв або курки.

Раніше Джеймі Олівер поділився рецептом французького класичного цибульного супу, а також показав, як готувати мохіто.

Фото https://shuba.life

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