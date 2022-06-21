Освіжаючий огірковий салат з оливками від Джеймі Олівера: оригінально, просто, смачно

Знаменитий британський ресторатор і телеведучий Джеймі Олівер, який раніше розповів, як він схуд на 12 кілограмів, поділився рецептом огіркового салату.

Як повідомляє SHUBA, Олівер поділився лайт-версією салату, але його можна урізноманітнити, додавши до інгредієнтів червоний перець чилі та отримати страву з елегантною гостротою.

Інгредієнти (одна порція): Огірок — 2 шт. (середні) або 1 шт. (великий);

Грецький йогурт — 2 ст. л.;

Оливки — 8 шт.;

Оливкова олія — 1 ст. л.;

Сік лимонний — 1 ч. л.;

Сіль — 1/6 ч. л.;

Перець чорний мелений — 1/6 ч. л.;

Паприка мелена.

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Приготування: Огірки помити та обсушити. Відріжте хвостики, розріжте навпіл та наріжте великими півкільцями.

Викладіть шматочки огірків у салатницю. Посипте сіллю, паприкою та чорним перцем. Додайте 1 ч.л. лимонного соку. Перемішайте.

Полийте оливковою олією та перемішайте.

Додайте в салатницю грецький йогурт.

На дошці роздавіть оливки без кісточок плоскою стороною ножа.

Додайте оливки до салату і перемішайте інгредієнти.

Можна додати червоний перець чилі.

Прикрасьте огірковий салат листям свіжої м'яти та щіпкою насіння кунжуту.

Подавайте салат до рибних страв або курки.

Раніше Джеймі Олівер поділився рецептом французького класичного цибульного супу, а також показав, як готувати мохіто.

Фото https://shuba.life

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