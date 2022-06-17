Знову перенесли: названо остаточну дату бою-реваншу між Усиком та Джошуа

Довгоочікуваний бій-реванш за титули WBA Super, IBF та WBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, який має лякаючий план на майбутній поєдинок, відбудеться пізніше за першочергово намічені терміни.

Таку інформацію має авторитетний американський канал ESPN. Як повідомляє джерело, бій пройде не 23 липня (ця дата називалася крайньою для бою), а 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Це було зроблено з ініціативи команди Джошуа — британець нещодавно почав готуватися під керівництвом нового наставника Роберта Гарсії та попросив додатковий час на роботу з ним.

Нагадаємо, що перший поєдинок Усик — Джошуа відбувся у вересні минулого року на лондонському стадіоні «Уемблі», і тоді українець переміг британця на його території одностайним рішенням суддів.

Відеоогляд першого бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик

Тим часом не дає про себе забути чемпіон WBC британець Тайсон Ф'юрі. Зокрема, Циганський король розповів про долю пояса, яким він володіє, після своїх заяв про завершення кар'єри. «Ні, я не збираюся відмовлятися від нього, тому що у мене є 12 місяців. Я просто утримуватиму його якомога довше. Я триматиму його, скільки захочу… Я не затримую рух дивізіону, тому що він належить мені. Це мій дивізіон. А на реванш Усик — Джошуа я не поїду ні під яким приводом. Більше того, я не пішов би на нього, якби він проходив у моєму рідному місті Моркем. Два лохи б'ються один з одним…» — наводить слова епатажного боксера сайт Vringe.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британець Деніел Дюбуа готовий замахнутися на бій із переможцем реваншу Усик — Джошуа.

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