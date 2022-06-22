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Морква попре як на дріжджах: обов’язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

12:08 22 червня 2022
Морква попре як на дріжджах: обов'язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Щоб отримати великі, рівні, солодкі коренеплоди моркви, які зберігатимуться протягом тривалого часу, необхідно правильно підгодувати моркву на грядці.

Для формування коренеплодів моркви потрібна достатня кількість макро- та мікроелементів, запевняють автори youtube-каналу для дачників та городників.

Насамперед це, звичайно, калій та фосфор. Важливим є також надходження магнію.

А ось азот у великих кількостях шкодить урожаю: морква нарощує потужне бадилля, а коренеплоди при цьому залишаються дрібними і набувають потворної форми. І одночасно відбувається накопичення нітратів, які такі шкідливі для здоров'я людини. Тому краще використати народний метод.

Про який метод йдеться, і в якій пропорції готувати підживлення, дивіться у продовженні відео.

У свою чергу добре знайомий нам агроблогер Іван попереджає про ще одну помилку при вирощуванні моркви: її в жодному разі не можна підгодовувати при появі перших паростків.

На думку Івана, потрібно дочекатися, коли перше листя повністю розвинеться і досягне свого нормального, максимального розміру.

Нагадаємо, раніше городники розповіли, як захистити від будь-яких шкідників капусту .

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