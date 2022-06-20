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Клуб споживачів

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

9:58 20 червня 2022
Капустяні грядки

Багато дачників регулярно висаджують на грядках капусту, сподіваючись зібрати згодом рясний урожай.

Але, на жаль, часто капустяна попелиця, хрестоцвіті блішки, капустяний довгоносик, капустяна совка, капустяна муха та інші шкідники можуть повністю знищити його дозрівання.

Якщо, звичайно, нічого не робити.

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Але що зробити для того, щоб відбити у шкідників полювання навіть наближатися до рослин?

Автори одного з youtube-каналів вважають, що нашим завданням мають стати зусилля, спрямовані на те, щоб «заплутати шкідників», адже вони знаходять капусту по запаху.

Тому варто купити будь-яку ефірну олію, яка коштує не дуже дорого. Це може бути лаванда, ялиця, апельсин, м'ята, розмарин, а також ефірні олії лимона та кедра.

Про приготування розчину для відлякування шкідників дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше городники звернули увагу колег на правила сумісності різних підживлень овочевих культур.

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