«Підземний» стаж та робота в Молдові: стали відомі деякі нюанси виходу українців на пенсію

У зв'язку зі складністю пенсійного законодавства країни деякі українці іноді не можуть знайти у вільному доступі відповіді на частину питань, що їх цікавлять, щодо виходу на заслужений відпочинок.

Тому видання «Пенсійний кур'єр» публікує на своїх сторінках коментарі фахівців з тем, що цікавлять громадян.

Наприклад, одне з питань стосувалося дострокового виходу на пенсію людини, яка досягла віку 56 років і має 25 років трудового стажу, з яких 6 років — підземного. Виходячи з відповіді експертів, у цьому випадку українець може за наявності документів, що підтверджують такий пільговий період роботи та страховий стаж, вийти на пенсію за віком зі зниженням пенсійного віку на 6 років, тобто після досягнення 54-річного віку.

Ще одне типове питання — про терміни виходу на пенсію.

«У листопаді 2022 року мені виповниться 60 років. Підкажіть, будь ласка, коли вигідніше подавати заяву до Пенсійного фонду — одразу чи на початку 2023 року?» — Задала вона питання юристам.

У відповіді фахівців зазначено, що для визначення заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії, застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Якщо середня заробітна плата, яка буде визначена за 2020−2022 роки, виявиться вищою за заробітну плату, яка визначена за 2019−2021 роки (10 846,37 грн), за призначенням пенсії вигідніше буде звертатися на початку 2023 року. При цьому за призначенням пенсії бажано звернутись у тримісячний термін з дати досягнення віку, що дає право на пенсію.

Також українців нерідко турбує питання, чи враховується до стажу офіційне працевлаштування за кордоном, зі сплатою всіх податків згідно з місцевим законодавством.

Зазначається, що тут все залежить від країни, де була працевлаштована людина. Тим, хто працював у Молдові, пощастило — з цією державою укладено міжурядову угоду про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення, і час роботи буде зарахований до страхового стажу. Дані інших країн потрібно дізнаватися в чиновників чи юристів.

Нагадаємо, раніше українські демографи визнали, що навіть майбутні три підвищення пенсій до кінця року, у тому числі й індексація виплат у липні не покриють інфляцію, оскільки реальний прожитковий мінімум для пенсіонера вже вдвічі вищий за мінімальну пенсію.

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