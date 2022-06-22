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Суспільство та люди

Захищав Маріуполь з першого дня війни: на Тернопільщині попрощалися із захисником «Азовсталі» — патрульним поліцейським Данилом Сафоновим

17:31 22 червня 2022
Загиблий патрульний

На Тернопільщині попрощалися із загиблим на «Азовсталі» патрульним поліції Данилом Сафоновим, який захищав Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення рф. Він загинув від ворожої міни 2 травня, повертаючись із бойового завдання, повідомляє «Східний варіант».

Незважаючи на те, що Данило жив у Маріуполі з 2014 року, будучи переселенцем із Донецька, у Теребовлі живуть батьки героя, вони й провели його в останню путь.

За словами бойових побратимів, які приїхали на церемонію, до 2019 року загиблий три роки воював на Донбасі як боєць окремої артилерійської бригади, і лише потім вступив до лав Патрульної поліції.

Данила відспівали у місцевому храмі

І провели в останню путь

У Теребовлі автомобіль із труною зустрічали традиційно, стоячи на колінах.

У Данила Сафонова залишилися дружина та син.

Нагадаємо, що бійці полку «Азов», які виконали наказ командування залишитися в живих, нині також перебувають у смертельній небезпеці — бойовики «ДНР» загрожують їм стратою.

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