Підживіть помідори томатною пастою: вони вмить заплодоносять і не хворітимуть (відео)

Під час цвітіння томати витрачають багато енергії та живлення із ґрунту, і в цей час їх було б непогано підгодувати для підвищення врожайності.

Автори одного з youtube-каналів радять не використовувати «хімію», а виключно натуральне підживлення.

Підкормка, що рекомендується ними, допоможе томатам наростити потужну кореневу систему, підвищить імунітет, призведе до того, що стебла томатів стануть товстішими, а плоди почнуть активно зростати, внаслідок чого врожайність підвищиться.

«Підживка дуже проста і органічна. Вона добре засвоюється рослинами, корисна для ґрунтової мікрофлори та помідор», — запевняють фахівці.

Таке підживлення дасть рослинам безліч поживних речовин. Це і мінеральні речовини — калій, фосфор, магній, кальцій, різні амінокислоти, вітаміни та інші стимулюючі ріст та плодоношення речовини. Для приготування підживлення знадобиться томатна паста, але обов'язково без солі.

Як готується підживлення, дивіться у продовженні відео.

Раніше «ФАКТИ» писали про важливе підживлення в червні, яке дозволить морквині рости як на дріжджах, і зробить коренеплоди великими і просто величезними.

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