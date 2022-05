У п'ятницю, 27 травня, американський телеканал CNN повідомив, що провідні західні експерти вважають дії Росії на території України геноцидом. Про це йдеться у доповіді, підготовленій аналітичним центром New Lines Institute for Strategy and Policy (США) та Центром з прав людини імені Рауля Валленберга (Канада). Копія документа опинилася у розпорядженні CNN.

Автори доповіді вважають, що мають достатньо підстав для наступного висновку — Москва підбурює до геноциду і робить звірства, спрямовані на знищення українського народу.

Телеканал наголошує, що доповідь є першим незалежним звітом про ймовірний геноцид в Україні, підготовлений від початку війни. Над документом працювали понад 30 провідних юристів та експертів у галузі дослідження геноциду. Вони наголошують — росія порушила 2-у та 3-ю статті Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Як докази автори доповіді наводять приклади масових вбивств мирних жителів, насильницьких депортацій та антиукраїнської риторики, що використовується вищими посадовими особами Росії, включаючи президента володимира путіна. Наводиться, зокрема, його цитата, що Україна не має права на існування як незалежна держава.

Експерти прямо порівнюють нинішню ситуацію в Україні з різаниною, яку влаштувала 1995 року армія Республіки Сербської у боснійському місті Сребрениця. Автори доповіді закликають світових лідерів вплинути на росію, доки не стало надто пізно. Документ буде направлений парламентам, урядам та міжнародним організаціям у всьому світі.

Нагадаємо, розслідуванням військових злочинів росії в нашій країні займається насамперед Генеральна прокуратура України. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова раніше повідомляла, що її підлеглими розпочато вже понад 8 тисяч розслідувань за фактами передбачуваних порушень законів ведення війни.

Власні розслідування проводять також понад десять держав Євросоюзу, зокрема Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща. Слідство веде і Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Йому підсудні військові злочини, злочини проти людяності та геноцид. За словами головного прокурора МКС Каріма Хана, для розслідування ситуації в Україні Гаага задіяла рекордну кількість країн — 43 держави.

