«Ти програв»: дружина Усика назвала путіна старим пнем

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, який готується до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа, відреагувала на повідомлення про запуск ракет з території російського Білгорода, назвавши володимира путіна старим пнем.

«Розіб'єш ти, старий пень, усю Україну, що далі? Ти програв. Підставивши свою країну в першу чергу, зруйнувавши нашу і скориставшись третьою країною. Логіка лайнова», — написала Катерина Усик в Instagram.

Нагадаємо, що дружину олімпійського чемпіона, яка показала, на що «руський мір» перетворив їхній будинок під Києвом, вразив цинізм російського «побєдобєсія». А ще Катерина висловила жаль, що мовчала, коли росія 2014 року анексувала Крим. «Я вірю, що Україна все поверне. Включно з Кримом. Єдине, про що я шкодую зараз, що мовчала у 2014 році. Дуже шкодую», — написала дружина боксера у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика різко пройшлася земляками-кримчанами.

Фото Instagram

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