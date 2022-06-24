34.61 / 35.41 36.23 / 37.37
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Вони обов’язково сподобаються вашим рідним та друзям»: готуємо шпинатні млинці

20:20 24 червня 2022
шпинатні млинці

Яскраві та ефектні млинці зі шпинатом мають незвичайний колір та неперевершений смак. Такі смаколики, додавши до них улюбленої начинки, не соромно подати й до святкового столу! За словами кулінарки Ольги Черкевич, готувати просто та швидко.

Інгредієнти:

300 мл молока 2,5%

40 г свіжого шпинату

2 яйця

120 г борошна (50/50 рисового та пшеничного), можна звичайного

1/3 ч. л. розпушувача

дрібка солі

5 г цукру

10 г олії

Приготування

Збити блендером молоко зі шпинатом. Додати яйця. Просіяти сухі інгредієнти. Додати масло.

Залишити на 15 хвилин. Смажити на добре розігрітій сковороді на вогні менше середнього.

А як приготувати млинцевий рулет з полуницею, від якого просто неможливо відірватись, розповіла кулінарка Юлія Сімончук.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архівне фото гурту

Вдова соліста «Ласкового травня» розповіла про прокляття Шатунова та музикантів гурту

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов'язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов’язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Гривні

Питання з індексацією пенсій у липні вирішено остаточно: у Мінфіні зробили заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.