«Вони обов’язково сподобаються вашим рідним та друзям»: готуємо шпинатні млинці
Яскраві та ефектні млинці зі шпинатом мають незвичайний колір та неперевершений смак. Такі смаколики, додавши до них улюбленої начинки, не соромно подати й до святкового столу! За словами кулінарки Ольги Черкевич, готувати просто та швидко.
Інгредієнти:
300 мл молока 2,5%
40 г свіжого шпинату
2 яйця
120 г борошна (50/50 рисового та пшеничного), можна звичайного
1/3 ч. л. розпушувача
дрібка солі
5 г цукру
10 г олії
Приготування
Збити блендером молоко зі шпинатом. Додати яйця. Просіяти сухі інгредієнти. Додати масло.
Залишити на 15 хвилин. Смажити на добре розігрітій сковороді на вогні менше середнього.
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