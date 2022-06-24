«Вони обов’язково сподобаються вашим рідним та друзям»: готуємо шпинатні млинці

Яскраві та ефектні млинці зі шпинатом мають незвичайний колір та неперевершений смак. Такі смаколики, додавши до них улюбленої начинки, не соромно подати й до святкового столу! За словами кулінарки Ольги Черкевич, готувати просто та швидко.

Інгредієнти:

300 мл молока 2,5%

40 г свіжого шпинату

2 яйця

120 г борошна (50/50 рисового та пшеничного), можна звичайного

1/3 ч. л. розпушувача

дрібка солі

5 г цукру

10 г олії

Приготування

Збити блендером молоко зі шпинатом. Додати яйця. Просіяти сухі інгредієнти. Додати масло.

Залишити на 15 хвилин. Смажити на добре розігрітій сковороді на вогні менше середнього.

А як приготувати млинцевий рулет з полуницею, від якого просто неможливо відірватись, розповіла кулінарка Юлія Сімончук.

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