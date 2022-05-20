Шпинатні млинці: смачна страва для тих, хто боїться набрати зайву вагу

Рецептів млинців безліч. Шпинатні мають неймовірний оливковий колір, тонесенькі, наче паперові, а ще легкі та дуже смачні. Приготувати страву радить дієтологиня Марія Ільків.

Інгредієнти:

Молоко 200 мл

Яйця 2 шт.

Шпинат 50 г

Борошно 50 г

Готуємо:

Яйця збити, додати молоко. Продукти повинні бути кімнатної температури. Шпинат подрібнити блендером та додати до маси. Посолити. Смажимо млинці з обох боків.

Загортаємо конвертиком.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати яєчню з горіхами по-грузинськи.

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