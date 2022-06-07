Млинцевий рулет з полуницею: ви просто не зможете від нього відірватись
Поки полуничний сезон у розпалі, поспішаємо насолодитися смаком цієї чудової ягідки! А приготувати з неї можна, наприклад, рулет. За словами кулінарки Юлії Сімончук, страва вийде ситною і дуже ароматною. Діти точно зацінять!
Для млинців:
яйця — 2 шт.
цукор — 2 ст. л.
молоко — 300 мл
борошно — 100 г
какао — 15 г
розпушувач — 5 г
олія — 2 ст. л.
Для крему:
вершки 33% - 200 мл
вершковий сир — 180 г
цукрова пудра — 80−100 г
ківі, полуниця
Збиваємо яйця з цукром вінчиком, додаємо молоко, борошно, какао, розпушувач та перемішуємо до однорідності. В кінці додаємо олію і ще раз перемішуємо. Смажимо млинці.
Готуємо крем: збиваємо вершки, поступово додаючи цукрову пудру, до загустіння, кладемо сюди вершковий сир і доводимо до однорідності. Крем має бути густий і без грудочок. Викладаємо млинець на харчову плівку, змащуємо кремом, потім кладемо наступний млинець, знову кремом і ще один млинець, покриваємо кремом.
Викладаємо подрібнені ківі та полуницю, ще додаємо трохи крему і починаючи з нижнього краю млинця починаємо закручувати рулет. Обгортаємо харчовою плівкою і поміщаємо в холодильник на кілька годин. Дістаємо і розрізаємо на порції. З тіста виходить близько 15−17 млинців.
А як приготувати ароматний джем з полуниці та ревеню, розповіла кулінарка Ольга Черкевич.
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