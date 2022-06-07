Млинцевий рулет з полуницею: ви просто не зможете від нього відірватись

Поки полуничний сезон у розпалі, поспішаємо насолодитися смаком цієї чудової ягідки! А приготувати з неї можна, наприклад, рулет. За словами кулінарки Юлії Сімончук, страва вийде ситною і дуже ароматною. Діти точно зацінять!

Для млинців:

яйця — 2 шт.

цукор — 2 ст. л.

молоко — 300 мл

борошно — 100 г

какао — 15 г

розпушувач — 5 г

олія — 2 ст. л.

Для крему:

вершки 33% - 200 мл

вершковий сир — 180 г

цукрова пудра — 80−100 г

ківі, полуниця

Збиваємо яйця з цукром вінчиком, додаємо молоко, борошно, какао, розпушувач та перемішуємо до однорідності. В кінці додаємо олію і ще раз перемішуємо. Смажимо млинці.

Готуємо крем: збиваємо вершки, поступово додаючи цукрову пудру, до загустіння, кладемо сюди вершковий сир і доводимо до однорідності. Крем має бути густий і без грудочок. Викладаємо млинець на харчову плівку, змащуємо кремом, потім кладемо наступний млинець, знову кремом і ще один млинець, покриваємо кремом.

Викладаємо подрібнені ківі та полуницю, ще додаємо трохи крему і починаючи з нижнього краю млинця починаємо закручувати рулет. Обгортаємо харчовою плівкою і поміщаємо в холодильник на кілька годин. Дістаємо і розрізаємо на порції. З тіста виходить близько 15−17 млинців.