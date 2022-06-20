25 червня 2022

Якось прийшов до Соломона, який їв винні ягоди, чоловік і сказав:

— Допоможи мені, царю! Моєму синові доводиться робити вибір між двома жінками, і я не можу дивитися на його страждання.

Цар подивився на нього і відповів:

— Вибір це не те, що ми обираємо. Вибір це те, від чого ми відмовляємося.

І спитав він ще:

— А чим ти заробляєш собі на життя?

Відповів прохач:

— Я муляр. Так вирішив мій батько.

Сказав тоді Соломон:

- Твій батько вирішував не так. Він вирішував: «А чи не буде моєму синові краще йти вчитися до теслі? А чи немає у нього здібностей стати рибалкою?

І ще сказав цар:

— Щоразу, вибираючи щось одне, ти відмовляєшся від решти. Відпущеного нам часу не вистачить, щоб освоїти всі вміння, скуштувати всі плоди та пізнати всіх жінок.

І після мовчання додав він:

— Поклади собі за правило завжди знати, від чого відмовляєшся. Це вбереже тебе від нікчемної метушні та зайвих розчарувань. Завжди пам'ятай про це, і твій шлях буде чистим і сповненим правди.

Прохач вклонився і вийшов. Соломон глянув йому вслід і прошепотів:

— Але знай, що вибору немає…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.