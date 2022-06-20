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«Порцелянові» історії
25 червня 2022
СОЛОМОН
СОЛОМОН

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Francisco Catalá
Висота: 29 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Якось прийшов до Соломона, який їв винні ягоди, чоловік і сказав:
— Допоможи мені, царю! Моєму синові доводиться робити вибір між двома жінками, і я не можу дивитися на його страждання.

Цар подивився на нього і відповів:
— Вибір це не те, що ми обираємо. Вибір це те, від чого ми відмовляємося.

І спитав він ще:
— А чим ти заробляєш собі на життя?

Відповів прохач:
— Я муляр. Так вирішив мій батько.

Сказав тоді Соломон:
- Твій батько вирішував не так. Він вирішував: «А чи не буде моєму синові краще йти вчитися до теслі? А чи немає у нього здібностей стати рибалкою?

І ще сказав цар:
— Щоразу, вибираючи щось одне, ти відмовляєшся від решти. Відпущеного нам часу не вистачить, щоб освоїти всі вміння, скуштувати всі плоди та пізнати всіх жінок.

І після мовчання додав він:
— Поклади собі за правило завжди знати, від чого відмовляєшся. Це вбереже тебе від нікчемної метушні та зайвих розчарувань. Завжди пам'ятай про це, і твій шлях буде чистим і сповненим правди.

Прохач вклонився і вийшов. Соломон глянув йому вслід і прошепотів:
— Але знай, що вибору немає…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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