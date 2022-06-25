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У спеку заходить «на ура»: рецепт традиційного угорського вишневого супу

14:32 25 червня 2022
Угорський суп

Багато українців люблять їсти супи. Останнім часом стають популярними рецепти приготування супів з європейських країн. Кулінарний ресурс «Кухні народів світу» поділився рецептом вишневого супу, який буде вельми доречним у літню спеку.

«Вишневий суп чи меггилевеш (Meggyleves) — традиційна страва угорської кухні. Цей суп, що має приємний, освіжаючий і збалансований кисло-солодкий смак, популярний у літній час не тільки в Угорщині, а й в інших європейських кухнях», — йдеться у повідомленні ресурсу.

Інгредієнти:

• вишня — 500 гр
• цукор — 3 ст л
• кориця — 1 паличка
• гвоздика — 10 шт
• вода — 1 л
• сметана або жирні вершки — 200 мл
• лимонний сік — 1 ст. л

Приготування:

1. Свіжу вишню промити, покласти в каструлю та залити водою. Додати цукор, корицю з гвоздикою та поставити на вогонь. Довести до кипіння

2. Як тільки вода закипить, зменшити вогонь і варити близько 5−10 хв.

3. Зняти каструлю з вогню

4. У миску перелити трохи вишневого бульйону, додати сметану і перемішати

5. Отриману суміш перелити назад у каструлю і добре розмішати

6. Додати лимонний сік та ще раз перемішати. За необхідності додати більше цукру чи лимонного соку

Подавати холодним, прикрасивши гілочкою м'яти

Як писали «ФАКТИ», з вишні можна приготувати не тільки суп, а й вишневе вино, а також ароматне варення з вишнями.

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