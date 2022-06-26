У неділю, 26 червня, київське «Динамо» проведе перший благодійний контрольний матч на тренувальному зборі, який «біло-сині» проводять у Швейцарії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стане швейцарський «Івердон». Скромний клуб не має досягнень у своїй історії (минулий сезон команда провела в челендж-лізі, другому за силою дивізіоні країни), лише одного разу, у 2001-му, дійшовши до фіналу розіграшу Кубка країни. При цьому в червні «Івердон» обзавівся іменитим тренером — ним став 60-річний Марко Шеллібаум, який провів за ігрову кар'єру понад 450 матчів у вищій швейцарській лізі та зіграв 31 поєдинок у складі національної збірної.

У прямій трансляції матч «Івердон» — «Динамо», починаючи з 17:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що у «Динамо» запланована низка контрольних матчів у рамках підготовки до кваліфікації Ліги чемпіонів та старту чемпіонату України. 29 червня підопічні Мірчі Луческу зіграють із «Лозанною» (Швейцарія), 2 липня — зі «Сьйоном» (Швейцарія), 5 липня зустрінуться з «Янг Бойз» (Швейцарія), а 12 липня проведуть два матчі з французьким «Ліоном».

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