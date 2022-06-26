Ворог завдав удару ракетами по Рівненській області: загинуло четверо людей, семеро поранені

Вчора, 25 червня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Сарни Рівненської області, внаслідок чого загинули чотири особи, а семеро отримали поранення.

Про це заявив мер Сарн Руслан Серпенінов у відеозверненні до громади.

Голова Рівненської ОВ Віталій Коваль також підтвердив цю інформацію та уточнив, що всі загиблі — чоловіки віком від 30 до 51 року.

«Невтішні новини з м. Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах зросла до 4 осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року», — написав Коваль.

Він також повідомив, що двоє з постраждалих — у важкому стані.

«Після вчорашніх ударів по місту Сарни наразі є 11 постраждалих людей. З них четверо загиблих, двоє перебувають у тяжкому стані в реанімації, п'ятеро людей отримали різного роду легкі поразки. Сьогодні після завершення слідчих дій будуть проводити розбір, прибирання завалів», — розповів мер.

За його словами, власники будівель та споруд, які постраждали через ворожі атаки, можуть звертатися до міськради з цього питання.

«Там працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місці постійно перебуватиме перший заступник міського голови Іван Назарець. Прошу не нехтувати оголошеннями повітряної тривоги та йти в укриття», — додав міський голова.

Нагадаємо, вранці ворог вдарив 14 ракетами і по столиці України. На даний момент відомо про одного загиблого та кількох поранених мирних жителів, розбір завалів триває.

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