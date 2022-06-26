Злата Огнєвіч втекла з весілля на Говерлу, але навіть там її наздогнали сумні звістки (пронизливе відео)

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка любить дивувати своїми вчинками, вирішила, схоже, вкотре зробити неймовірну дію: вона втекла з весілля. На щастя, не свого власного, а молодшої сестри.

Згодом з'ясувалося, що Злата ледве встигала на поїзд, тому їй довелося раніше залишити весілля.

У соціальній мережі співачка заявила, що їй потрібне перезавантаження, тому вона наважилася на сходження на найвищу гору України — Говерлу.

«Офіційно заявляю, що мені потрібне перезавантаження. Я емоційно виснажена, тому йду в гори на два дні. Не знаю, чи буде зі мною зв'язок чи ні. По можливості завантажуватиму красу, а краси там буде багато, повірте», — сказала Злата в інста-сторіз.

А вчора, у суботу, Злата вже публікувала знімки свого сходження та радісний момент підкорення вершини.

На жаль, радість дівчини тривала недовго, оскільки вона дізналася про сумні новини про обстріл Києва і записала з цього приводу пронизливе відео.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно українські артисти, зокрема Злата Огнєвіч, вразили потужним хітом «Мі з України».

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