«Донечці ладен був прихилити небо»: війна забрала 33-річного бійця з Вінниччини

На Донеччині, де зараз ведуться найзапекліші бої, загинув 33-річний Василь Пирогов із Козятина, що на Вінниччині. Він любив життя, своїх батьків, двох сестричок Олю та Катю, але над усе — десятилітню донечку Даринку. Аби захистити Україну і своїх рідних, 4 квітня пішов добровольцем на фронт.

«Василь за порадою тата вступив до місцевого залізничного училища, аби здобути фах майстра колійних робіт, — повідомляє місцеве видання «Вісник Козятинщини». — Служба в армії — черговий етап юнацького зростання та гарту. Служив мінометником на Житомирщині, сподіваючись, що здобуті ним армійські навички та знання ніколи не знадобляться. Після дембелю мамині аргументи взяли верх, тому пішов працювати на місцевий м’ясокомбінат — забійником тварин, і він десять літ чесно та самовіддано відпрацював на цій ділянці виробничого процесу. Своїй донечці Василь ладен був прихилити небо, тому Даринка у десять літ вже багато з татком дивовижних місць відвідала. Тато, аби донечка не знала скрути, поїхав з друзями в Чехію на заробітки.

Війна перекроїла всі Василеві плани і сподівання. Його армійський досвід мінометника був конче потрібен в гарячих точках боротьби за нашу Незалежність. І Василь був у горнилі вогненних подій. Сестру воїна Олю Пирогову добре знають, бо вона відома волонтерка. Свій наступний візит вона мала здійснити на Донеччину в бойові лаштунки, де нелегку службу ніс її Василько. З братом, а він перебував у гарячих точках Слов’янського району, в коротких телефонних розмовах обговорювали майбутню зустріч. Це мала бути сорокова Олина поїздка в гарячі точки бойових дій. Та любий Василько випередив її, повернувшись додому, щоб вже навіки спочити в рідній батьківській землі…"

Василя поховали на кладовищі рідного села Іванківці

Василь знайшов свій вічний спочинок на кладовищі рідного села Іванківці. Путінська росія забирає життя кращих, але вона не забере від нас любові до рідної землі і до тих, хто ціною власного життя захистив її.

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