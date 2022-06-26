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Як тільки часник випустить стрілки, дайте йому останнє підживлення: зубчики виростають просто величезними (відео)

15:50 26 червня 2022
Часник

У червні дачники можуть не тільки зайнятися захистом огірків від пожовтіння, але й востаннє підгодувати часник — щоб його головки були великими.

Справа в тому, що в останній етап зростання часник усі сили віддає на нарощування своєї нижньої частини, тому потребує фосфору та калію.

Фосфорно-калійне підживлення даємо після того, як часник випустив стрілки, рекомендують автори youtube-каналу про роботи на дачі.

При цьому всі випущені часником стрілки потрібно забрати, як тільки вони з'явилися. Одну можна залишити для того, щоб пізніше визначити час збирання врожаю (можна, звичайно, залишити і більше стрілок — якщо ви захочете отримати насіннєвий матеріал).

Коли стрілка випростається і лусне з насінням, можна викопувати весь часник. Це говорить про те, що часник дозрів.

Поки що його треба підгодувати монокалієм фосфату.

Як приготувати підживлення, дивіться у продовженні відео.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим потрібно підгодовувати капусту в червні, щоб урожай шокував своїм обсягом.

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