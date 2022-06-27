Діти найчастіше дістають струс мозку у віці до 4 років: лікар назвав симптоми та розповів, що робити

Діти падають — і це загальновідомий факт! Найчастіше при падінні в дітей молодшого віку страждає саме голова. І струс мозку у дитини — тема, що хвилює всіх батьків без винятку, особливо влітку, коли ризик травмуватись чималий через ігри на майданчику. Як визначити струс мозку у дитини та як діяти у подібній ситуації, розповів лікар-травматолог Віктор Кірейко.

— Струс мозку — це вид травми голови, при якій тимчасово порушуються функції мозку, без будь-яких змін структури мозку, — пояснює Віктор Кірейко. — Струс може бути викликаний не тільки ударом по самій голові, але й по тілу, через яке голова може різко повернутися або нахилиться, і навіть падінням на сідниці внаслідок «гідродинамічного удару» спинномозкової рідини. Будь-яка активність, яка може призвести до удару по голові, тулубу або падіння, може закінчитися струсом мозку. Це особливо актуально для контактних видів спорту, таких як футбол, хокей, баскетбол, боротьба, черлідінг та інші.

Однак не тільки спорт може бути причиною травм, а й їзда на велосипеді, катання на скейтборді або роликах, лазіння по деревах, стрибки на батуті та багато іншого. Навіть звичайні ігри у доганялки. Діти найчастіше дістають струс мозку у віці до 4 років. А потім пік травматизму припадає на підлітковий вік, коли дорослішання, прагнення до незалежності та вплив з боку однолітків іноді змушують підлітків наражати своє здоров'я на небезпеку.

— Які ознаки струсу головного мозку?

— Їх є перелік, і за наявності слід якмога раніше звернутися до лікаря.

Небезпечний механізм травми, при якому можливі інші пошкодження (збив автомобіль, падіння з висоти понад 1,5−2 метри тощо).

Коли удар припав на дуже обмежену поверхню (удар об якийсь штир, що виступає, або металевий кут тощо).

Втрата свідомості. Навіть якщо вона була короткочасною, до цього симптому варто ставитися серйозно.

Дитина не може впізнати знайомих йому людей або місце, де вона знаходиться.

Будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження).

Виглядає постійно сонним або ви не можете розбудити дитину.

Головний біль, який посилюється чи не проходить протягом кількох годин.

Зіниці виражено різного розміру при однаковому висвітленні.

Слабкість/оніміння в руці/нозі. Порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами типу ложки, кружки, ручки тощо).

Порушення мови, повторювані нудота або блювання, судоми.

Немовля не перестає плакати і вам не вдається його заспокоїти. Немовля не їсть (груди або суміш).

— Як лікувати дитину?

— Основним методом лікування струсу мозку є обмеження фізичної та розумової активності на деякий час. Є міф про те, що дитину після травми голови обов'язково потрібно будити кожні кілька годин. Цього робити не треба! Дайте дитині, та й дорослому, відпочити. Тільки якщо сон триває надто довго або з'явилися якісь небезпечні симптоми (блювота, спазм м'язів у руці/нозі/ асиметрія обличчя, виражене порушення дихання), тоді варто постраждалого розбудити, і якщо це не виходить, то терміново звернутися за медичною допомогою.

Більшість дітей повністю одужують після струсу мозку протягом 3−4 тижнів, проте у 10−15% дітей симптоми можуть тривати довше. Час, необхідний для відновлення, залежить від різних факторів, таких як серйозність травми, того як саме травма відбулася, наявності інших захворювань (включаючи струс мозку в минулому), які методи лікування використовувалися і наскільки добре ваша дитина слідувала порадам лікаря. Під час відновлення після струсу мозку необхідно стежити за появою нових симптомів або погіршенням тих, що вже були. Немає абсолютно точних критеріїв готовності дитини до школи після струсу головного мозку. Інтенсивність симптомів може суттєво змінюватися щодня. Тому важливо спостерігати за зміною симптомів струсу мозку та докладно описувати ці зміни лікарю.

— Щоб знизити ризик іншої травми головного мозку, що слід робити?

— До повного відновлення дитина має бути звільнена від всіх шкільних та командних видів спорту, уроків фізкультури, танцювального класу, активних ігор на перерві. Перш ніж дитина зможе навіть подумати про повернення в активні види спорту або активні розваги, вона повинна успішно пристосуватися до соціальних та академічних вимог школи. Не всім травмам голови можна запобігти, але деяких все-таки можна уникнути. Діти мають носити шоломи під час будь-яких активностей, пов'язаних із підвищеним ризиком травм голови. Шолом має бути правильно підібраний, правильно фіксований та бути в хорошому стані. Спортсменів слід навчати дотримання правил та безпечним прийомам гри. Це знизить частоту ризикованих контактів, які можуть призвести до травм голови.

Поговоріть зі своєю дитиною про струс мозку. Деякі підлітки думають, що струс мозку — це несерйозно, або бояться втратити місце в команді чи того, що виглядатимуть слабкими серед однолітків, якщо скажуть про травму. Кожна дитина має знати, наскільки важливо повідомити свого тренера і батьків, якщо вона вдарилася головою або має симптоми травми голови, навіть якщо це означає зупинку тренувань чи участі в змаганнях або грі. Нагадайте дитині, що краще пропустити одну гру, ніж пропустити весь сезон.

Якщо дитина повідомляє про один або кілька симптомів струсу мозку, або якщо ви самі їх помітите, варто якнайшвидше звернутися до лікаря.

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Фото: pixabay.com

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