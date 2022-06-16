Як витягнути скалку зі шкіри у дитини, щоб уникнути запалення: поради лікаря

У літній період під час активних ігор діти дуже легко можуть загнати скалку у тіло. Проникнення скалки може вести до інфекції та появи запалення шкіри. Що робити, якщо дитина загнала скалку, — розповіла дерматолог Катерина Бакіко, яка раніше підказала батькам, як виготовити власноруч безпечний дезодорант для дітей.

«Спершу заспокойте дитину, розкажіть що сталось і що ви будете робити, — радить лікарка. — Натискати на шкіру біля місця, де є скалка, не слід — це може заглибити її. Вам будуть потрібні гарне світло, збільшувальне скло або лупа, в залежності від ситуації та методу видалення — пінцет, голка, липка стрічка, розчин для дезінфекції, пластир або вазелін.

Не забудьте помити руки з милом, а дитині — ще й місце травмування. Це буде запобігати потраплянням бактерій, крім того, м’яка шкіра після миття піддатливіша для маніпуляцій. Оцініть, де знаходиться скалка, якого вона розміру, куди вона направлена, та глибину проникнення у шкіру.

Перед маніпуляцією, за словами лікарки, можна прикласти холод, щоб зменшити біль.

«Є кілька методів витягнути скалку. Продезінфікуйте шкіру, де є скалка, та застосуйте пінцет, щоб прихопити кінчик, тягніть назовні у напрямку, яким вона ввійшла у шкіру. Можна взяти маленьку голку та пінцет. Продезінфікуйте інструменти та місце, яке уражене. Ніжно проколіть шкіру у місці, яке є найдоступніше до скалки. Коли ви зробили доступ по скалки — витягніть її пінцетом. Липка плівка — цей метод підійде, якщо є багато дрібних доступних скалок. Вам буде потрібна дуже липка плівка, ізострічка або скотч. Доторкніться обережно липкою стороною плівки до скалок. Рухайтесь повільно та обережно, щоб всі скалки добре прилипли. Коли ви їх зафіксували, відірвіть плівку від шкіри, і перевірте чи скалки витягнулись. Повторіть при потребі.

Коли ви витягнули скалку зі шкіри, помийте ще раз це місце з милом або продезінфікуйте його, заклейте пластир, або намастіть вазеліном. Коли не вдається витягнути скалку, зверніться до лікаря".

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