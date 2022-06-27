В Енергодарі Запорізької області, де місцеве населення продовжує чинити спротив окупантам, загарбники навмисно викрадають людей, щоб потім вимагати викуп за їх визволення. Про бізнес на крові розповів мер міста Дмитро Орлов:

«Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина — це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у «протиправній діяльності», зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх «спільників».

Рашистам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. Це просто привід. Якщо хтось потрапив під їхні жорна, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко. Якщо раніше викрадали тільки чоловіків, то зараз в полон потрапляють і жінки".

За словами міського голови, крім так званих «політичних» в’язнів, у окупантів є ще один великий напрямок діяльності — викрадення заради грошей:

«Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини — 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають у самих полонених або їхніх родичів».

За останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася. Щоденно тут з'являються два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей. Рашисти принесли в місто енергетиків тільки катування і суцільний терор.

Нагадаємо, нещодавно в Енергодарі спробували ліквідувати назначеного рашистами «гауляйтера» Андрія Шевчика, а під Запоріжжям коза підірвала гранатами кількох окупантів.

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