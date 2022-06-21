Під Запоріжжям коза підірвала гранатами кількох окупантів: розвідка повідомила подробиці

На тимчасово оккупованних територіях з колаборантами та оккупантами борються не лише партизани, а й… свійські тварини.

Про такий випадок у Запорізькій області повідомляє ГУР Міноборони України. Так, у селі Кінські Роздори у приміщенні місцевої лікарні розмістилися близько 40 російських військових.

Окупанти розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Невдовзі у заміновану зону зайшла коза з сусіднього господарства.

Тварина примудрилася «знешкодити» кілька гранат. А внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи. За даними ЗМІ, один із вибухів стався на електричній підстанції, а на парковці кафе «Талісман» було підірвано два автомобілі.

Фото Pixabay

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