У дитячий садок, що постраждав від російських ракет, у Києві ходила дочка Сергія Притули, а в зруйнованому будинку жила Лідія Таран

Телеведучий та волонтер Сергій Притула, який зібрав 600 мільйонів гривень на чотири «Байрактари», відреагував на ракетний удар росії по Києву, внаслідок якого зруйновано житловий будинок та дитячий садок. У цьому закладі в центрі столиці виховувалась до війни дочка Притули Соломія. На щастя, дітей у садочку не було. Але тепер на місці дитячого майданчика залишилася величезна вирва.

Сергій зізнався, що йому боляче дивитися на те, що заклад, де завжди було галасливо через дитячий сміх, тепер стоїть посічений і напівзруйнований.

«Війна це горе і росія це знає. росія не просто це знає, росіяни саме це і використовують. росія хоче, щоб ми плакали, плакали і опускали руки від безсилля. Росія хоче, щоб ми здалися і стали на коліна.

Але ж українці не здаються. Українці дають відсіч та карають у відповідь. Збройні сили України воюють і щодня відбивають атаки, українці йдуть у контрнаступ. Наша протиповітряна оборона збиває численні ракети та мінімізує наші втрати. Наша артилерія готує російську техніку без зупинок до червоних стволів. Наше командування планує десятки успішних угод. Наші дипломати отримують чергові санкційні пакети для країни-терориста росії та нове озброєння для гордої та вітальної України. Наші волонтери щодня збирають мільйони гривень та доларів та закуповують тонни потрібних речей. Наші медики лікують. Наші комунальники ремонтують. Наші стошники лагодять. Наші люди живуть і борються", — написав Притула у Facebook.



Він упевнений, що нас неможливо залякати ні ракетами, ні танками, ні «згвалтованим російським телевізором».

«Українців багато, і разом ми сила», — написав Сергій. І підтвердження тому — 600 млн. гривень, які прості українці за трохи більше доби перерахували на закупівлю ударних безпілотників. Це наймасштабніший збір.

У будинку на Лук'янівці, який вдруге потрапили ворожі ракети, жила телеведуча Лідія Таран. Вона з дочкою на початку російського вторгнення виїхала до Франції і повертатися наразі не збирається. За словами телеведучої, в її квартирі вибиті вікна.

«Все вибито, але начебто не горить… Але головне, що там не було мене й малої… Мене посилено з ефіру закликають повернутися, бо в Києві вже безпечно… Я собі уявила, що дала слабину і приїхала ось це, щоб не почуватися зрадницею…» , — поділилася Таран у листуванні зі своєю колегою у Facebook.

Під час ракетного удару по будинку загинув чоловік, його семирічна донька та дружина з травмами перебувають у лікарні.

Раніше дружина Сергія Притули вперше показала їхню молодшу доньку Стефанію.

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