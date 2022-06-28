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Україна

«Це злочин»: мер Кременчука розповів про порушення в роботі ТРЦ, через яке кількість жертв могла бути набагато більшою

12:56 28 червня 2022
ТРЦ «Амстор»

У торговельно-розважальному центрі «Амстор» у Кременчуці, який учора потрапив під ракетний удар рашистів, ігнорували повідомлення про повітряну тривогу. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

«Як уже стало відомо слідству, адміністрація „Амстора“ повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не закриватиметься під час повітряної тривоги», — написав він у Facebook.

Мер звернувся до керівників усіх форм власності із закликом під час повітряних тривог евакуювати відвідувачів та персонал в укриття.

За його словами, стосовно порушників цієї вимоги вживатимуться заходи, аж до закриття установ та порушення кримінальних справ.

Сьогодні на брифінгу в Офісі президента заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що у Кременчуці у ТРЦ «понад 20 загиблих та 59 поранених».

Президент Володимир Зеленський назвав рашистів, які завдали ракетного удару по торговельному центру з мирними людьми, «цілком відмороженими терористами».

Фото https://www.facebook.com/

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