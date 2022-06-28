«Здаватимуться у полон»: генерал розповів, чим може закінчитися атака білоруських військ на Україну

З самого початку повномасштабного вторгнення в Україну росія використовує територію Білорусі для атак своєї армії на нашу землю. Путін продовжує тиснути на лукашенка й підштовхує його вступити в цю війну. російський диктатор також жорстко контролює настрої білоруських військових.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

За його словами, у разі наказу про вторгнення в Україну багато білоруських військових здаватимуться у полон.

Кривонос також вважає, що війська лукашенка можуть самостійно розпочати наступ на двох напрямках — волинському та рівненському.

«Я думаю, що безпосередньо на волинському та рівненському напрямі вони це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів та частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що досить велика кількість збройних сил білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії», — пояснив генерал.

В інтерв'ю Кривоніс також зупинився на темі визволення півдня України. На його думку, питання про швидке звільнення всієї Херсонщини поки що не стоїть.

Він вважає, що звільнення Херсонської області від рашистів розпочнеться з правого берега Дніпра, а лівобережну частину деоккупують з боку Запоріжжя. Зараз все залежить від часу, грошей та людей.

«Крок за кроком ми йдемо до нашої перемоги. Або нас знищить Росія, або ми знищимо її на нашій території та відкинемо від наших кордонів. Тому що, якщо Росія програє війну Україні, вона ще залишиться як держава. Якщо ми програємо війну Росії, то ми перестанемо існувати як держава та нація», — сказав генерал.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що шанси вторгнення Білорусі в Україну 50 на 50.



Фото з відкритих джерел

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