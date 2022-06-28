«Повторюють до припинення відростання пагонів з підщепи»: що робити, аби троянда не стала шипшиною

Купуючи щеплені троянди, садівники не захищені від однієї неприємності — культурні троянди можуть стрімко переродитися в шипшину, якщо як підщепа була використана саме ця рослина. Чому так відбувається та як цього уникнути, розповів садівник Василь Іванюк.

«Буває така ситуація, що просто щеплення троянди було виконано неправильно. Наприклад, було допущено несумісність підщепи та щепи, або при проведенні окулірування під прищепою залишені живі бруньки шипшини, які й дають бурхливе розростання шипшинової порослі. Друга причина перетворення троянди на шипшину може полягати в помилках догляду, допущених садівником. Це неправильно проведене обрізання куща троянд, зараження троянд грибковими інфекціями, значне ураження рослин шкідниками, неправильна агротехніка культури — недолив, перелив та інше.

Якщо кущ троянди заростає густою порослю, в якій ви впізнаєте шипшину, відкопайте кореневу шийку, переконайтеся, що пагони відростають нижче щеплення. Акуратно виламайте поросль шипшини, присипаючи зрізи товченим вугіллям. Для роботи використовуйте гострий секатор. Ранові поверхні можна обробити і спеціальними засобами. Після підсушування зрізів засипте кореневу шийку землею. Одночасно по листю корисно провести обприскування кущів троянд фосфорними добривами (50 г на 1 відро води)".

Процедуру, за словами садівника, повторюють до припинення відростання пагонів з підщепи.

Раныше про те, як виростити троянди у власному саду, «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Дніпра Надія Доля, трояндова колекція якої налічує понад 350 сортів.

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