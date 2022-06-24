«Зазвичай беруть найдовші пагони»: що потрібно знати про секрети живцювання

Мабуть, всі дачники знають про те, що можна виростити рослину з живця, який пустить коріння в банку з водою на підвіконні. Але не з усіма рослинами цей досвід буває успішним. Втім, за словами городника Василя Іванюка, є декілька нескладних правил, які дозволять уникнути багатьох помилок при розведенні декоративних і плодових культур.

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«Зазвичай для живця ми використовуємо те, що завжди знайдеться під рукою. Найчастіше це скляна банка. Але слід пам'ятати про те, що коренева система краще розвивається в непрозорій ємності. При випаровуванні воду краще не міняти, а доливати. Якщо в ємності занадто багато води, в нижній її частині занадто мало кисню, від чого тендітні корінці можуть загнити.

Для живцювання беруть найдовші пагони. Але, насправді, що нижче розташований відрізок стебла, то швидше він вкорінюється. Особливо це стосується троянд. Живці краще брати у молодих рослин. Що старша рослина, то гірше живець вкорінюється. Краще брати живці з бічних гілок".

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Городник додає: якщо у живців листя немає, коріння утворюються в темряві. А якщо на живці є хоча б один листочок, для вкорінення буде необхідне світло.

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